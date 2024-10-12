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    Аршавин задал неудобный вопрос Слишковичу

    Андрей Аршавин оценил перспективы Владимира Слишковича на посту главного тренера «Оренбурга».

    • 41-летний босниец ранее работал в «Спартаке».
    • «Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ с 7 очками.
    • У команды продолжается 15-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах.

    «Он говорит, что какая разница, где решать проблемы – в «Спартаке» или «Оренбурге». Я не согласен. Мне кажется, большая разница. Совсем другой уровень, игроки, антураж, обстановка.

    Ему сейчас надо вытаскивать команду с 15‑го места. Почему он говорит о двух‑трех годах работы? Это он готовит руководство к тому, что они могут вылететь? В этом плане многое непонятно.

    В «Спартаке» он ничего не выдумывал, очень простые решения принимал. Но самую важную игру для того отрезка – в Кубке против «Балтики» – он проиграл.

    Одно дело выигрывать отдельные матчи, другое дело выигрывать самые важные матчи», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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