Аршавин задал неудобный вопрос Слишковичу

Андрей Аршавин оценил перспективы Владимира Слишковича на посту главного тренера «Оренбурга».

41-летний босниец ранее работал в «Спартаке».

«Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ с 7 очками.

У команды продолжается 15-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах.

«Он говорит, что какая разница, где решать проблемы – в «Спартаке» или «Оренбурге». Я не согласен. Мне кажется, большая разница. Совсем другой уровень, игроки, антураж, обстановка.

Ему сейчас надо вытаскивать команду с 15‑го места. Почему он говорит о двух‑трех годах работы? Это он готовит руководство к тому, что они могут вылететь? В этом плане многое непонятно.

В «Спартаке» он ничего не выдумывал, очень простые решения принимал. Но самую важную игру для того отрезка – в Кубке против «Балтики» – он проиграл.

Одно дело выигрывать отдельные матчи, другое дело выигрывать самые важные матчи», – сказал Аршавин.