Канчельскис выступил за увольнение тен Хага из «МЮ»: «Спасибо большое за хреновую работу»

Андрей Канчельскис раскритиковал работу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
– То, что происходит с «Юнайтед» – это катастрофа. Я ещe в прошлом сезоне говорил, что надо убирать тен Хага.
В клубе сейчас работают американцы. У них в голове нет ничего святого, у них на уме только бизнес. Когда клубом владели ирландцы, всe было иначе. Был результат.
Убрать тен Хага сейчас – некорректно и некрасиво. Надо дать ему доработать сезон. После текущего сезона надо будет попрощаться и сказать ему: «Спасибо большое за хреновую работу».
– В неудачах команды виноваты владельцы?
– Команду ведь не владельцы тренируют. Тренирует команду тен Хаг, у владельцев другие задачи.
Могу сказать, что как только в клуб пришли американцы, «Манчестер Юнайтед» умер. По крайней мере, на время. Думаете, американцы переживают за команду? Да ничего подобного!
- «МЮ» идет на 14-м месте в таблице АПЛ с 8 очками в 7 турах.
- 54-летний тен Хаг возглавляет команду с 2022 года.
- Его может сменить Руд ван Нистелрой. Также рассматривается кандидатура Томаса Тухеля.