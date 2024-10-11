Канчельскис выступил за увольнение тен Хага из «МЮ»: «Спасибо большое за хреновую работу»

Андрей Канчельскис раскритиковал работу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

– То, что происходит с «Юнайтед» – это катастрофа. Я ещe в прошлом сезоне говорил, что надо убирать тен Хага.

В клубе сейчас работают американцы. У них в голове нет ничего святого, у них на уме только бизнес. Когда клубом владели ирландцы, всe было иначе. Был результат.

Убрать тен Хага сейчас – некорректно и некрасиво. Надо дать ему доработать сезон. После текущего сезона надо будет попрощаться и сказать ему: «Спасибо большое за хреновую работу».

– В неудачах команды виноваты владельцы?

– Команду ведь не владельцы тренируют. Тренирует команду тен Хаг, у владельцев другие задачи.

Могу сказать, что как только в клуб пришли американцы, «Манчестер Юнайтед» умер. По крайней мере, на время. Думаете, американцы переживают за команду? Да ничего подобного!