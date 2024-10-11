Россия в следующем году может сыграть с 39-й сборной рейтинга ФИФА

Менеджер по организации матчей Нигерийской футбольной федерации Хайро Пачон рассказал о возможности проведения товарищеского матча с Россией в 2025 году.
«У нас есть эксклюзивные права на организацию матчей с российскими сборными на следующий год. Наши агенты и посредники работают с РФС для организации товарищеских матчей сборных наших стран в ближайшие паузы в 2025 году.
Работа для организации товарищеского матча главных сборных Нигерии и России ведется. Поэтому такой матч возможен», – сказал Пачон.
- Нигерия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА.
- В следующем году у нигерийцев запланированы отборочные матчи ЧМ-2026 в марте, сентябре и октябре.
- Сборная России не смогла найти соперника для матча в октябре.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.