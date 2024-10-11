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    • Россия в следующем году может сыграть с 39-й сборной рейтинга ФИФА

    Россия в следующем году может сыграть с 39-й сборной рейтинга ФИФА

    Менеджер по организации матчей Нигерийской футбольной федерации Хайро Пачон рассказал о возможности проведения товарищеского матча с Россией в 2025 году.

    «У нас есть эксклюзивные права на организацию матчей с российскими сборными на следующий год. Наши агенты и посредники работают с РФС для организации товарищеских матчей сборных наших стран в ближайшие паузы в 2025 году.

    Работа для организации товарищеского матча главных сборных Нигерии и России ведется. Поэтому такой матч возможен», – сказал Пачон.

    • Нигерия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА.
    • В следующем году у нигерийцев запланированы отборочные матчи ЧМ-2026 в марте, сентябре и октябре.
    • Сборная России не смогла найти соперника для матча в октябре.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    FWSPM
    1728642408
    Лучше не надо это будет разгром
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    Питерский князь
    1728643184
    Менеджер Негирийского футбола, это менеджер сборной Франции?
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