Защитник «Динамо Мх» назвал «Зенит» принципиальным соперником

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев сказал, что для него принципиальным соперником в РПЛ является «Зенит», а не «Спартак».

– Насколько считаете полезным для себя переключиться от клубных дел на сборную?

– Конечно, это полезно. Психологическая разгрузка тоже иногда нужна.

– У махачкалинского «Динамо» стоит задача – сохранение прописки в РПЛ. Это не давит?

– У нас нет цели выжить. Есть задача – играть в футбол.

– Какой матч вашей команды в этом сезоне понравился больше всего?

– Интереснее всего и сложнее было играть со «Спартаком» в Москве (1:0). Хотя мы на выезде играли еще и с «Локомотивом» из столичных команд. Помню, мы проиграли 0:2, и судья не поставил пенальти.

– Махачкалинское «Динамо» все время удачно играет со «Спартаком». Как так получается?

– Мы могли и выиграть. Считаю, потеряли два очка (1:1). Не сказал бы, что для меня «Спартак» какой-то принципиальный соперник. Вот «Зенит» – да, принципиальный. Хочется отнять очки у питерцев и доказать, что мы не хуже чемпиона страны.

– Как оцениваете турнирную ситуацию вашей команды?

– Хорошо играем. По крайней мере мы не находимся в зоне вылета. Так что все нормально. Двигаемся дальше. Сейчас есть небольшой отрыв в четыре очка от седьмого места. Это не так плохо.

– Другой дебютант РПЛ «Акрон» тоже не выглядит аутсайдером. Почему так получается?

– Думаю, это за счет подготовки. У нас нелегкий тренировочный цикл в команде. Не всем он под силу. Физика – это наш главный козырь.