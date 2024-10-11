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    • Защитник «Динамо Мх» назвал «Зенит» принципиальным соперником

    Защитник «Динамо Мх» назвал «Зенит» принципиальным соперником

    Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев сказал, что для него принципиальным соперником в РПЛ является «Зенит», а не «Спартак».

    – Насколько считаете полезным для себя переключиться от клубных дел на сборную?

    – Конечно, это полезно. Психологическая разгрузка тоже иногда нужна.

    – У махачкалинского «Динамо» стоит задача – сохранение прописки в РПЛ. Это не давит?

    – У нас нет цели выжить. Есть задача – играть в футбол.

    – Какой матч вашей команды в этом сезоне понравился больше всего?

    – Интереснее всего и сложнее было играть со «Спартаком» в Москве (1:0). Хотя мы на выезде играли еще и с «Локомотивом» из столичных команд. Помню, мы проиграли 0:2, и судья не поставил пенальти.

    – Махачкалинское «Динамо» все время удачно играет со «Спартаком». Как так получается?

    – Мы могли и выиграть. Считаю, потеряли два очка (1:1). Не сказал бы, что для меня «Спартак» какой-то принципиальный соперник. Вот «Зенит» – да, принципиальный. Хочется отнять очки у питерцев и доказать, что мы не хуже чемпиона страны.

    – Как оцениваете турнирную ситуацию вашей команды?

    – Хорошо играем. По крайней мере мы не находимся в зоне вылета. Так что все нормально. Двигаемся дальше. Сейчас есть небольшой отрыв в четыре очка от седьмого места. Это не так плохо.

    – Другой дебютант РПЛ «Акрон» тоже не выглядит аутсайдером. Почему так получается?

    – Думаю, это за счет подготовки. У нас нелегкий тренировочный цикл в команде. Не всем он под силу. Физика – это наш главный козырь.

    • «Динамо Мх» сыграет в гостях с «Зенитом» 2 ноября в 14-м туре РПЛ.
    • Дагестанский клуб занимает 11-е место в чемпионате России с 11 очками после 11 туров.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1728636824
    Бей змия по ногам,чтобы гад не уполОз...
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    andr2112
    1728637817
    А зачем тебе отнимать очки у питерцев? Если и без очков разница в классе видна, а в очках она будет в разы больше! Так что подумай)
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    Каратель помойников
    1728640554
    Ну-ну..весна покажет кто где спал...пенку забил,отскочил а гонору..как будто в тройке минимум идут
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    FWSPM
    1728642370
    Подлизал питерским как следует продолжай в том же духе и место на лавке будет обеспечено
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    DMитрий
    1728643579
    Говорит так, как будто Динамо Мх большой клуб в истории, постоянно боролся за высокие места и регулярно сталкивался с Зенитом, поэтому данные поединки исторически носят принципиальный характер! Сколько раз встречались-то...? Лижбы пиз.д.а.н.у.т.ь что-нибудь. В первую очередь принципиальным соперником в их положении должен быть клуб из родного города, региона. Паренёк путает принципиальность с мотивацией. Молодой ещё.
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