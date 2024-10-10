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    Карпин удивлен проверкой сборной России на допинг

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на визит специалистов РУСАДА на открытую тренировку национальной команды.

    «Меня удивил приезд представителей РУСАДА. Они каждый сбор приезжают. Но то, что они приехали именно сегодня и на стадион «Динамо», а не на базу, как они приезжают каждый раз в семь-шесть утра и не дают спать никому, удивляет.

    Сегодня все люди разъезжаются. Приезжать в последний день какой вообще смысл?» – сказал Карпин.

    • На допинг проверили 10 футболистов сборной.
    • Из-за приезда РУСАДА начало открытой тренировки пришлось отложить.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    Янвapь 69
    1728587902
    Волера наркотой в сборной барыжит
    Ответить
    Интерес
    1728588846
    А нечего семечки им из Ростовской области возить!
    Ответить
    Интерес
    1728589221
    ПтиСу поставили,наверЬх доклали...Сдадут пару чАлвек.
    Ответить
    BRO_football
    1728589905
    Нашли когда проверять! В РУСАДА думают, что футболисты на тренировках допинг употребляют?
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