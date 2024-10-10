Карпин удивлен проверкой сборной России на допинг

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на визит специалистов РУСАДА на открытую тренировку национальной команды.

«Меня удивил приезд представителей РУСАДА. Они каждый сбор приезжают. Но то, что они приехали именно сегодня и на стадион «Динамо», а не на базу, как они приезжают каждый раз в семь-шесть утра и не дают спать никому, удивляет.

Сегодня все люди разъезжаются. Приезжать в последний день какой вообще смысл?» – сказал Карпин.