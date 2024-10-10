Три российских города претендуют на проведение матча Россия – Сирия

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири дал подробности по товарищескому матчу со сборной России в ноябре.

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Сирии и России. Сегодня мы можем официально объявить, что игра пройдет 19 ноября в России.

Единственное, осталось выбрать стадион для проведения этой игры – выбираем между Москвой, Санкт-Петербургом и Волгоградом.

В ближайшее время мы с российской стороной договоримся о точном месте матча», – сказал Амири.