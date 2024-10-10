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    • Три российских города претендуют на проведение матча Россия – Сирия

    Три российских города претендуют на проведение матча Россия – Сирия

    Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири дал подробности по товарищескому матчу со сборной России в ноябре.

    «Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Сирии и России. Сегодня мы можем официально объявить, что игра пройдет 19 ноября в России.

    Единственное, осталось выбрать стадион для проведения этой игры – выбираем между Москвой, Санкт-Петербургом и Волгоградом.

    В ближайшее время мы с российской стороной договоримся о точном месте матча», – сказал Амири.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Для сборной не смогли найти соперников в октябре.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии (7)
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    Питерский князь
    1728550383
    Чувствую, стадион будет под завязку! :)))
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    Интерес
    1728552243
    Только не Москва и Питер.Сталинград сгодится.Но будет точно один из двух,вечно бодающихся друг с другом.Хотя под крышу нет смысла,поскольку в сборной от них полтора человека.
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    FRZZ
    1728558631
    В 19 ноября в Москве и Петербурге арабам будет холодно.
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