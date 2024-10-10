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    Григорян прокомментировал проблемы «Ростова»

    Российский тренер Александр Григорян оценил игровой кризис «Ростова».

    «В последних матчах «Ростову» не хватает своего лучшего качества, в котором Карпин уже давным-давно превосходит все команды РПЛ – это интенсивности игры, способности навязать высокий темп и способности завязать соперника единоборствами.

    То есть на фоне высочайшей интенсивности у команды есть выдающаяся способность выигрывать переходные фазы. В этом компоненте имеет огромное значение прессинг «Ростова».

    Почему сейчас всe не так у «Ростова»? Объяснить это можно двумя моментами. Во-первых, тот футбол, в который играет «Ростов», не даeт сейчас логистика. В системе координат «Ростова», чтобы выдавать максимум, нужен качественный тренинг, очень жeсткий тренинг, а у Карпина этого тренинга нет, потому что когда Кубок России втискивается в календарь, это просто невозможно.

    То есть я точно знаю, что в такой ситуации у команд не получается ни одной даже поддерживающей тренировки. Я не говорю о развивающей в жeстких режимах. Всe направлено на восстановление.

    Ну и второй момент, это моя версия, есть группа игроков, которые устали играть в «Ростове», устали от этих переездов. Им нужно обновление состава», – сказал Григорян.

    • «Ростов» идет в РПЛ на 9-м месте.
    • Команда набрала 12 очков в 11 турах.
    • В последних четырех матчах чемпионата ростовчане один раз сыграли вничью и трижды проиграли.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Каратель помойников
    1728547105
    Читаешь мысли Григоряна и задаешься вопросом,а подмену такой талантливый и эрудированный специалист постоянно без работы? Даже в женском футболе не может себя найти.но регулярно всем раздает советы.
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