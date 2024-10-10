Григорян прокомментировал проблемы «Ростова»

Российский тренер Александр Григорян оценил игровой кризис «Ростова».

«В последних матчах «Ростову» не хватает своего лучшего качества, в котором Карпин уже давным-давно превосходит все команды РПЛ – это интенсивности игры, способности навязать высокий темп и способности завязать соперника единоборствами.

То есть на фоне высочайшей интенсивности у команды есть выдающаяся способность выигрывать переходные фазы. В этом компоненте имеет огромное значение прессинг «Ростова».

Почему сейчас всe не так у «Ростова»? Объяснить это можно двумя моментами. Во-первых, тот футбол, в который играет «Ростов», не даeт сейчас логистика. В системе координат «Ростова», чтобы выдавать максимум, нужен качественный тренинг, очень жeсткий тренинг, а у Карпина этого тренинга нет, потому что когда Кубок России втискивается в календарь, это просто невозможно.

То есть я точно знаю, что в такой ситуации у команд не получается ни одной даже поддерживающей тренировки. Я не говорю о развивающей в жeстких режимах. Всe направлено на восстановление.

Ну и второй момент, это моя версия, есть группа игроков, которые устали играть в «Ростове», устали от этих переездов. Им нужно обновление состава», – сказал Григорян.