Глебов оценил слова Глушенкова о сборной России

Капитан «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о резонансном высказывании Максима Глушенкова.

Ранее форвард сказал, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют.

По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

– Ты же читал ответ Карпина относительно вызова в сборную России Глушенкова?

– Что надо переговорить с ним? Да.

– Как относишься к таким вещам?

– Валерий Георгиевич хочет с ним лично переговорить с глазу на глаз, чтобы это было не через прессу как‑то, а сесть и провести нормальный диалог и услышать его позицию. Поэтому, считаю, что это нормально.

– А ты принимаешь и понимаешь такие слова? Или для тебя вызов в сборную важен независимо от того, когда, где, куда?

– Нужно играть в любом случае. То есть я прекрасно понимаю Валерия Георгиевича, который вызывает молодых ребят, чтобы они познакомились с ним, с его требованиями на поле.

Каждый новый вызов ребята забывают что‑то, потому что в своих клубах делают что‑то абсолютно другое. Но чтобы хотя бы что‑то плюс‑минус понимали, это нужно.

И после интервью Макса Глушенкова тоже задумался об этом вопросе. И такая мысль, что молодые ребята тренируются по 8–12 лет и куда они смотрят? Естественно, они смотрят чемпионат России, сборную, которая все равно есть.

И им без разницы, что играет она с Вьетнамом, с Камеруном или с сербами. Важно, что просто сборная жива, что она играет. Появляется стремление такое. Поэтому нужно ездить и играть.