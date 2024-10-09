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    Глебов оценил слова Глушенкова о сборной России

    Капитан «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о резонансном высказывании Максима Глушенкова.

    • Ранее форвард сказал, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют.
    • По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

    – Ты же читал ответ Карпина относительно вызова в сборную России Глушенкова?

    – Что надо переговорить с ним? Да.

    – Как относишься к таким вещам?

    – Валерий Георгиевич хочет с ним лично переговорить с глазу на глаз, чтобы это было не через прессу как‑то, а сесть и провести нормальный диалог и услышать его позицию. Поэтому, считаю, что это нормально.

    – А ты принимаешь и понимаешь такие слова? Или для тебя вызов в сборную важен независимо от того, когда, где, куда?

    – Нужно играть в любом случае. То есть я прекрасно понимаю Валерия Георгиевича, который вызывает молодых ребят, чтобы они познакомились с ним, с его требованиями на поле.

    Каждый новый вызов ребята забывают что‑то, потому что в своих клубах делают что‑то абсолютно другое. Но чтобы хотя бы что‑то плюс‑минус понимали, это нужно.

    И после интервью Макса Глушенкова тоже задумался об этом вопросе. И такая мысль, что молодые ребята тренируются по 8–12 лет и куда они смотрят? Естественно, они смотрят чемпионат России, сборную, которая все равно есть.

    И им без разницы, что играет она с Вьетнамом, с Камеруном или с сербами. Важно, что просто сборная жива, что она играет. Появляется стремление такое. Поэтому нужно ездить и играть.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.10.2024 22:22
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