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    • Адвокат рассказал, какое наказание грозит российской модели, обвинявшей в изнасиловании Тео Эрнандеса

    Адвокат рассказал, какое наказание грозит российской модели, обвинявшей в изнасиловании Тео Эрнандеса

    Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал дело российско-испанской модели Луизы Кремлевой.

    • Девушку будут судить за клевету.
    • Кремлева утверждала, что летом 2017 года ныне игрок «Милана» Тео Эрнандес ее избил и изнасиловал.
    • Она заявляла, что французский футболист накачал ее наркотическими веществами.

    «Во всех странах заведомо ложный донос о совершении преступления, тем более тяжкого и особо тяжкого, карается уголовным наказанием.

    В российском уголовном кодексе предусмотрена такая ответственность с наказанием до 3 лет лишения свободы. Испанское законодательство не исключение.

    С учетом всех обстоятельств дела, наличии смягчающих ответственность обстоятельств, признания вины, позиции потерпевшего, суд вполне может назначить Кремлевой условное наказание.

    Однако не исключаю, что с учетом российского гражданства фигурантки, ее демонстративного пренебрежения моральными нормами, принятыми в обществе, «показательный» судебный процесс может завершиться реальным для нее наказанием», – сказал Бушманов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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