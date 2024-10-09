Адвокат рассказал, какое наказание грозит российской модели, обвинявшей в изнасиловании Тео Эрнандеса

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал дело российско-испанской модели Луизы Кремлевой.

Девушку будут судить за клевету.

Кремлева утверждала, что летом 2017 года ныне игрок «Милана» Тео Эрнандес ее избил и изнасиловал.

Она заявляла, что французский футболист накачал ее наркотическими веществами.

«Во всех странах заведомо ложный донос о совершении преступления, тем более тяжкого и особо тяжкого, карается уголовным наказанием.

В российском уголовном кодексе предусмотрена такая ответственность с наказанием до 3 лет лишения свободы. Испанское законодательство не исключение.

С учетом всех обстоятельств дела, наличии смягчающих ответственность обстоятельств, признания вины, позиции потерпевшего, суд вполне может назначить Кремлевой условное наказание.

Однако не исключаю, что с учетом российского гражданства фигурантки, ее демонстративного пренебрежения моральными нормами, принятыми в обществе, «показательный» судебный процесс может завершиться реальным для нее наказанием», – сказал Бушманов.