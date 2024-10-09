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    • В РФС объяснили, почему сборная России завершит тренировочный сбор в четверг

    В РФС объяснили, почему сборная России завершит тренировочный сбор в четверг

    В департаменте мероприятий РФС прояснили планы сборной России на октябрьскую паузу.

    «План мероприятий со сборной был разработан и согласован с тренерским штабом еще в начале недели. Сегодня в Новогорске прошла открытая тренировка для журналистов, сейчас ребята смотрят фильм про Федора Черенкова в кинотеатре «Москва».

    Завтра на стадионе «Динамо» проведем открытую тренировку с детьми из Москвы, Курской, Белгородской областей. Ребята станут непосредственными участниками занятия.

    Ее завершит гала-турнир, участники будут разбиты на команды, составленные из воспитанников спортивных секций и игроков сборной.

    Также для болельщиков будут организованы автограф-сессии на трибунах с легендами сборной России разных лет. После тренировки команда разъедется по домам», – сообщили в РФС.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Для сборной не смогли найти соперников в октябре.
    • В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    VVM1964
    1728490932
    Собрали сборную на тусовки ... (((
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    BRO_football
    1728491093
    Это позор! Уж совсем не найти соперника для сборной, это надо постараться.
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    Spartak_forv@
    1728491122
    И это становится известно сегодня на завтра.Просто браво.В будний день встречаться с болелами и детьми.Почему бы не провести это в субботу,за эти 3 дня хоть бы в СМИ осветили это. Придумывают в последний момент деятельность,чтобы зад прикрыть
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    MazaiNN
    1728491233
    Расходимся товарищи расходимся... Занавес...
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