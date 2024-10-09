В РФС объяснили, почему сборная России завершит тренировочный сбор в четверг

В департаменте мероприятий РФС прояснили планы сборной России на октябрьскую паузу.
«План мероприятий со сборной был разработан и согласован с тренерским штабом еще в начале недели. Сегодня в Новогорске прошла открытая тренировка для журналистов, сейчас ребята смотрят фильм про Федора Черенкова в кинотеатре «Москва».
Завтра на стадионе «Динамо» проведем открытую тренировку с детьми из Москвы, Курской, Белгородской областей. Ребята станут непосредственными участниками занятия.
Ее завершит гала-турнир, участники будут разбиты на команды, составленные из воспитанников спортивных секций и игроков сборной.
Также для болельщиков будут организованы автограф-сессии на трибунах с легендами сборной России разных лет. После тренировки команда разъедется по домам», – сообщили в РФС.
- Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
- Для сборной не смогли найти соперников в октябре.
- В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.