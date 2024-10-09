Карпин объяснил, почему выступает против матчей сборной России с клубами РПЛ и командой Медиалиги

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к возможному поиску соперников внутри страны.

– Как оцените вариант с проведением игры с Медиалигой?

– Есть сборная. Мы пытаемся играть с официальными сборными. Сильными, слабыми. Играть с не сборными, для этого есть другие команды.

Не надо называть тогда это сборной России. Условно, пусть это будет сборная клубов. Есть статус, который надо поддерживать.

Играть с клубами? Если бы 15 октября была бы игра в Лиге наций, то можно было бы сыграть с любой командой. Мы готовимся и нам нужен спарринг.

А так чтобы что? Чтобы игроки получили травмы? Я сам себе что скажу? Что я идиот?

– Какие задачи на сбор?

– Сбор будет. Все лелеяли надежду, что будет игра со сборной Пакистана. Мы не могли узнать в понедельник, будет игра или нет, чтобы все в среду приехали.

Мы объявили окончательный список как можно позже. 7-го числа был отработал план Б, когда есть открытая для прессы тренировка. Есть тренировка на «Динамо», есть просмотр фильма про Черенкова. Это и есть план Б.

– Была вероятность, что сбор будет отменен?

– Да, такой вариант обсуждали.

– Если бы точно не было соперника, то отказались бы от сбора?

– Скорее всего, я был бы за отмену.