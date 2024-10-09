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    • Карпин объяснил, почему выступает против матчей сборной России с клубами РПЛ и командой Медиалиги

    Карпин объяснил, почему выступает против матчей сборной России с клубами РПЛ и командой Медиалиги

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к возможному поиску соперников внутри страны.

    – Как оцените вариант с проведением игры с Медиалигой?

    – Есть сборная. Мы пытаемся играть с официальными сборными. Сильными, слабыми. Играть с не сборными, для этого есть другие команды.

    Не надо называть тогда это сборной России. Условно, пусть это будет сборная клубов. Есть статус, который надо поддерживать.

    Играть с клубами? Если бы 15 октября была бы игра в Лиге наций, то можно было бы сыграть с любой командой. Мы готовимся и нам нужен спарринг.

    А так чтобы что? Чтобы игроки получили травмы? Я сам себе что скажу? Что я идиот?

    – Какие задачи на сбор?

    – Сбор будет. Все лелеяли надежду, что будет игра со сборной Пакистана. Мы не могли узнать в понедельник, будет игра или нет, чтобы все в среду приехали.

    Мы объявили окончательный список как можно позже. 7-го числа был отработал план Б, когда есть открытая для прессы тренировка. Есть тренировка на «Динамо», есть просмотр фильма про Черенкова. Это и есть план Б.

    – Была вероятность, что сбор будет отменен?

    – Да, такой вариант обсуждали.

    – Если бы точно не было соперника, то отказались бы от сбора?

    – Скорее всего, я был бы за отмену.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Для сборной не смогли найти соперников в октябре.
    • В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    ZAITZEFF2011
    1728488664
    Посмотреть фильм про Черенкова и получить зарплату за сборы. Вот вам вся сущность Валеры.
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