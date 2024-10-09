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    • Осинькин подвел итоги встречи с губернатором Самарской области

    Осинькин подвел итоги встречи с губернатором Самарской области

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым положительно повлияла на команду.

    «Непростая ситуация сложилась вокруг команды, различная информация была. Потребовалось вмешательство руководства региона.

    Сегодня на встрече с Вячеславом Андреевичем был разговор о поддержке клуба, доверии, дальнейшем развитии клуба. Очень своевременная встреча.

    Сейчас психологическое состояние команды будет уже совершенно другим. Нам надо готовиться к следующим матчам и делать то, что должны», – сказал Осинькин.

    • СМИ писали о скорой смене тренера в «Крыльях».
    • Сообщалось, что Осинькина сменит Сергей Игнашевич.
    • Самарцы идут в РПЛ 10-ми.

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    Источник: «Сова»

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    Сегодня, 16:47
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    Комментарии (5)
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    Spartak_forv@
    1728482726
    Игорю Витальевичу и «Крыльям»-удачи!
    Ответить
    ...уефан
    1728484041
    ...ну, теперь без тяжких мыслей, вперёд!...
    Ответить
    Цугундeр
    1728489532
    Ффуфф.. А то уж совсем...
    Ответить
    zigbert
    1728489885
    После таких слов настроение у Игнашевича явно поубавилось.
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