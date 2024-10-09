Осинькин подвел итоги встречи с губернатором Самарской области

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым положительно повлияла на команду.

«Непростая ситуация сложилась вокруг команды, различная информация была. Потребовалось вмешательство руководства региона.

Сегодня на встрече с Вячеславом Андреевичем был разговор о поддержке клуба, доверии, дальнейшем развитии клуба. Очень своевременная встреча.

Сейчас психологическое состояние команды будет уже совершенно другим. Нам надо готовиться к следующим матчам и делать то, что должны», – сказал Осинькин.