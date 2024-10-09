Карпин прояснил будущее Глушенкова в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу приглашения Максима Глушенкова после его слов про национальную команду.

Ранее форвард сказал, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют.

По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

– Глушенков не доехал до сборной. Диалог был?

– Нет. По телефону [говорить] не хочу. Встречаться у меня не так много времени.

– Как вы узнали об этой цитате?

– Из прессы.

– Что хотите ему сказать?

– Хочу послушать.

– Что спросили бы?

– Хочет ли он играть со сборной.

– Многие интерпретировали его слова так, что есть конфликт.

– Спросите у него.

– У нас нет возможности спросить.

– У меня тоже.

– Допустим, что Глушенков приезжает. Если скажет, что будет играть, только когда нас вернут на международную арену, дверь в сборную будет закрыта?

– Приму эту позицию. Это честно. Почему нет?

– Не очень патриотично?

– Я тренер сборной или политик? Тренеру сборной нужен результат.

– За два с половиной года хоть кто‑то говорил такое?

– Нет.

– Если Глушенков не захочет играть за сборную, он сразу уедет?

– Да. Любой игрок, если не захочет, не будет играть.

– Если передумает?

– Посмотрим.