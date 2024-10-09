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    Карпин прояснил будущее Глушенкова в сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу приглашения Максима Глушенкова после его слов про национальную команду.

    • Ранее форвард сказал, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют.
    • По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

    – Глушенков не доехал до сборной. Диалог был?

    – Нет. По телефону [говорить] не хочу. Встречаться у меня не так много времени.

    – Как вы узнали об этой цитате?

    – Из прессы.

    – Что хотите ему сказать?

    – Хочу послушать.

    – Что спросили бы?

    – Хочет ли он играть со сборной.

    – Многие интерпретировали его слова так, что есть конфликт.

    – Спросите у него.

    – У нас нет возможности спросить.

    – У меня тоже.

    – Допустим, что Глушенков приезжает. Если скажет, что будет играть, только когда нас вернут на международную арену, дверь в сборную будет закрыта?

    – Приму эту позицию. Это честно. Почему нет?

    – Не очень патриотично?

    – Я тренер сборной или политик? Тренеру сборной нужен результат.

    – За два с половиной года хоть кто‑то говорил такое?

    – Нет.

    – Если Глушенков не захочет играть за сборную, он сразу уедет?

    – Да. Любой игрок, если не захочет, не будет играть.

    – Если передумает?

    – Посмотрим.

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    Источник: «Матч ТВ»

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