Карпин прояснил будущее Глушенкова в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу приглашения Максима Глушенкова после его слов про национальную команду.
- Ранее форвард сказал, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют.
- По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».
– Глушенков не доехал до сборной. Диалог был?
– Нет. По телефону [говорить] не хочу. Встречаться у меня не так много времени.
– Как вы узнали об этой цитате?
– Из прессы.
– Что хотите ему сказать?
– Хочу послушать.
– Что спросили бы?
– Хочет ли он играть со сборной.
– Многие интерпретировали его слова так, что есть конфликт.
– Спросите у него.
– У нас нет возможности спросить.
– У меня тоже.
– Допустим, что Глушенков приезжает. Если скажет, что будет играть, только когда нас вернут на международную арену, дверь в сборную будет закрыта?
– Приму эту позицию. Это честно. Почему нет?
– Не очень патриотично?
– Я тренер сборной или политик? Тренеру сборной нужен результат.
– За два с половиной года хоть кто‑то говорил такое?
– Нет.
– Если Глушенков не захочет играть за сборную, он сразу уедет?
– Да. Любой игрок, если не захочет, не будет играть.
– Если передумает?
– Посмотрим.