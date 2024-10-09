Пименов назвал Головина легендой «Монако»

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Метца» и сборной России Руслан Пименов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

– Головин – тот, на кого молодeжи нужно смотреть и учиться выстраивать карьеру. Из Калтана человек добрался до Монако за счeт труда и способностей. Также сошлись звeзды – это тоже немаловажно.

– Головину стоит переходить в более статусный клуб? Или остаться и стать легендой «Монако»?

– Он и так уже легенда – взял 10-й номер и продлил контракт на пять лет. К нему там относятся с большим уважением. Он лидер команды. Головин перерос подающего надежды и стал полноправно ценным игроком. Не удивлюсь, если в конце карьеры вернeтся заканчивать в ЦСКА.