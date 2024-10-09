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    Пименов назвал Головина легендой «Монако»

    Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Метца» и сборной России Руслан Пименов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

    – Головин – тот, на кого молодeжи нужно смотреть и учиться выстраивать карьеру. Из Калтана человек добрался до Монако за счeт труда и способностей. Также сошлись звeзды – это тоже немаловажно.

    – Головину стоит переходить в более статусный клуб? Или остаться и стать легендой «Монако»?

    – Он и так уже легенда – взял 10-й номер и продлил контракт на пять лет. К нему там относятся с большим уважением. Он лидер команды. Головин перерос подающего надежды и стал полноправно ценным игроком. Не удивлюсь, если в конце карьеры вернeтся заканчивать в ЦСКА.

    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • Всего за монегасков российский футболист сыграл 210 матчей во всех турнирах, забил 31 гол, отдал 39 передач.
    • 28-летний Головин недавно продлил контракт с «Монако» до 2029 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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