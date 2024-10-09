Смородская отреагировала на возможное назначение Гончаренко в «Пари НН»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».
«Опять ли это будет круговорот тренеров в РПЛ? Да. Наугад ли они выбирают тренеров? Не наугад, а не из кого вообще выбирать тренеров, не из кого. Получается, что клубы видят тех, кто недавно работал в РПЛ и думаю, что они смогут их спасти?
Ну, Гончаренко – неплохой вариант, а все остальные просто....даже не хочу фамилии называть, не из кого выбирать абсолютно. У нас тренерский голод очень серьезный.
Что делать в такой ситуации? Ничего, надо развивать футбол, а не рассказывать сказки про него, как все играют в футбол, 30 миллионов человек, как у нас всe хорошо, надо работу делать, вот и всe», – сказала Смородская.
- Ожидается, что Гончаренко подпишет с «Пари НН» контракт по схеме «1+1».
- Команда занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 11 очков после 11 матчей.
- Последним местом работы 47-летнего Гончаренко был «Урал», из которого он ушел в конце мая 2024 года. В России он также работал в «Кубани», «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре». Ранее он также возглавлял БАТЭ.