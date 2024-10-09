Смородская отреагировала на возможное назначение Гончаренко в «Пари НН»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».

«Опять ли это будет круговорот тренеров в РПЛ? Да. Наугад ли они выбирают тренеров? Не наугад, а не из кого вообще выбирать тренеров, не из кого. Получается, что клубы видят тех, кто недавно работал в РПЛ и думаю, что они смогут их спасти?

Ну, Гончаренко – неплохой вариант, а все остальные просто....даже не хочу фамилии называть, не из кого выбирать абсолютно. У нас тренерский голод очень серьезный.

Что делать в такой ситуации? Ничего, надо развивать футбол, а не рассказывать сказки про него, как все играют в футбол, 30 миллионов человек, как у нас всe хорошо, надо работу делать, вот и всe», – сказала Смородская.