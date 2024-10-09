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    • Смородская отреагировала на возможное назначение Гончаренко в «Пари НН»

    Смородская отреагировала на возможное назначение Гончаренко в «Пари НН»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».

    «Опять ли это будет круговорот тренеров в РПЛ? Да. Наугад ли они выбирают тренеров? Не наугад, а не из кого вообще выбирать тренеров, не из кого. Получается, что клубы видят тех, кто недавно работал в РПЛ и думаю, что они смогут их спасти?

    Ну, Гончаренко – неплохой вариант, а все остальные просто....даже не хочу фамилии называть, не из кого выбирать абсолютно. У нас тренерский голод очень серьезный.

    Что делать в такой ситуации? Ничего, надо развивать футбол, а не рассказывать сказки про него, как все играют в футбол, 30 миллионов человек, как у нас всe хорошо, надо работу делать, вот и всe», – сказала Смородская.

    • Ожидается, что Гончаренко подпишет с «Пари НН» контракт по схеме «1+1».
    • Команда занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 11 очков после 11 матчей.
    • Последним местом работы 47-летнего Гончаренко был «Урал», из которого он ушел в конце мая 2024 года. В России он также работал в «Кубани», «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре». Ранее он также возглавлял БАТЭ.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1728459714
    А где по-другому? Везде круговорот специалистов узкого профиля.Как и сварщиков высокой квалификации.Только сварщиков теперь страшный дефицит,а тренеров -хоть этой самой ешь,но две трети из них-"радимовы" да "мостовые",то есть-неконвертируемые,венчурные.
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    andr45
    1728461017
    Как это не из кого выбирать? РАДИМОВ, КОРНЕЕВ, СЕМШОВ, ГРИГОРЯН, ЛОВЧЕВ, ИГОНИН, ПИМЕНОВ, КОЛЫВАНОВ, ЮРАН, КОБЕЛЕВ, КИРЬЯКОВ ... Все они на Матч ТВ доказали и свой высокий профессионализм, и небывалый уровень теоретической подготовки, и амбициозность)
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