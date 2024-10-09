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    Названы сроки восстановления двух игроков «Спартака»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко и защитник Руслан Литвинов смогут принять участие в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром», сообщает «Евро-Футбол.Ру». Оба футболиста ранее были вызваны в сборную России на сбор в октябре, но пропускают его из-за травм.

    • Александр Максименко прибыл в расположение национальной команды с травмой, которая не позволила принять участие в тренировках.
    • У Руслана Литвинова после проведенного дополнительного обследования выявлено микроповреждение.
    • Матч «Спартак»«Краснодар» состоится 19 октября и начнется в 16:30 мск.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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