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    • «Это позор, нельзя великой стране так унижаться!»: Пономарев призвал Россию не играть с неофициальной сборной Пакистана

    «Это позор, нельзя великой стране так унижаться!»: Пономарев призвал Россию не играть с неофициальной сборной Пакистана

    Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал планирующийся матч России и Пакистана.

    • Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.
    • В Пакистане проинформировали: это будет неофициальная сборная.

    «Это позор! Мы великая страна – нельзя так унижаться на весь мир!

    Мы уговариваем пакистанцев к нам приехать на товарищеский матч! А они еще и какую-то неофициальную команду хотят нам привезти! Мне даже в это не верится, если честно. Ребята, одумайтесь и не позорьтесь!

    Что делать? Разбить сборную на два состава и провести товарищеский матч. Либо сыграть против сборной из легионеров РПЛ», – сказал Пономарев.

    • Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (13)
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    Гор--google
    1728406797
    Почему с Белоруссией не договориться? Идиоты.Позорище.
    Ответить
    Интерес
    1728406942
    Гросс-политИк,батюшка,гросс-политИк! И распил бюджета.
    Ответить
    val69
    1728408648
    Просто, пи*дец... Приплыли.... На колени ещё встаньте перед ними...
    Ответить
    7:1
    1728409722
    дальше будем играть с талибаном* (неофициальной сборной) *организация признана экстремистской в россии
    Ответить
    sochi-2013
    1728411087
    Не позор, что на каждом канале, деньги на лечение детей собирают? Не к деду, конечно, вопрос, но ..........
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    Myasko
    1728411093
    Опускаемся конкретно
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    erybov1965
    1728411516
    Кому-то очень хочется,чтобы лучшие представители своих клубов в сборной,особенно тех клубов,где их в основе большинство,сыграли не пойми с кем,еще бы на чужой и не качественной поляне.
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    MazaiNN
    1728411731
    Суета в РФС. Беготня. Все на телефоне. Гвинея Бисау трубку не берет (оставьте голосовое сообщение). Камбоджа в не зоны доступа. Эритрея.. ..лять это где?...
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    АЛЕКС 58
    1728412960
    Футболом правят барыги,у них нет чувства гордости за страну.
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    n876
    1728413550
    Это позор! Мы великая страна –==== А кто Пономареву сказал что Россия великая страна ? Великая страна на других санкции накладывает, а не страдает от санкции других стран. В великой стране не следят за курсом своей валюты против доллара. В великой стране нет такого, что отдельная область уже два месяца захвачена другой страной , а власть делает вид что это пустяк... Наличие ядерного оружия не делает страну великой. Ядерное оружие это оружие защиты, а не нападения..Пока что нападает Россия.
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