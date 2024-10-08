«Это позор, нельзя великой стране так унижаться!»: Пономарев призвал Россию не играть с неофициальной сборной Пакистана

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал планирующийся матч России и Пакистана.
- Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.
- В Пакистане проинформировали: это будет неофициальная сборная.
«Это позор! Мы великая страна – нельзя так унижаться на весь мир!
Мы уговариваем пакистанцев к нам приехать на товарищеский матч! А они еще и какую-то неофициальную команду хотят нам привезти! Мне даже в это не верится, если честно. Ребята, одумайтесь и не позорьтесь!
Что делать? Разбить сборную на два состава и провести товарищеский матч. Либо сыграть против сборной из легионеров РПЛ», – сказал Пономарев.
- Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.