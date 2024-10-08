Известна суть разногласий Гончаренко и «Пари НН» по контракту

«Пари НН» и Виктор Гончаренко пока не могут договориться по контракту.
Нижегородцы предложили белорусу соглашение без неустойки в случае увольнения. Гончаренко такой подход не устраивает.
- «Пари НН» занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 11 очков после 11 матчей.
- 5 октября клуб отправил в отставку с поста главного тренера Сашу Илича.
- Последним местом работы 47-летнего Гончаренко был «Урал», из которого он ушел в конце мая 2024 года. В России он также работал в «Кубани», «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре». Ранее он также возглавлял БАТЭ.