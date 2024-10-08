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    Переговоры Гончаренко с «Пари НН» зашли в тупик

    Виктор Гончаренко не прилетал в Нижний Новгород для подписания контракта с «Пари НН». По данным Legalbet, информация Sport24 о прибытии специалиста в город не соответствует действительности. Гончаренко по-прежнему находится в Минске.

    Более того, несмотря на близость заключения соглашения, стороны зашли в тупик в переговорах по нескольким пунктам контракта. Итоговое решение будет принято вечером 8 октября.

    • «Пари НН» занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 11 очков после 11 матчей.
    • 5 октября клуб отправил в отставку с поста главного тренера Сашу Илича.
    • Последним местом работы 47-летнего Гончаренко был «Урал», из которого он ушел в конце мая 2024 года. В России он также работал в «Кубани», «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре». Ранее он также возглавлял БАТЭ.

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    Источник: Legalbet

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