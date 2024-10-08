Гончаренко прибыл в Нижний Новгород для подписания контракта с «Пари НН»

В ближайшие дни «Пари НН» должен объявить о назначении Виктора Гончаренко главным тренером команды. По данным Sport24, специалист уже прибыл в Нижний Новгород для подписания контракта.

«Пари НН» занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 11 очков после 11 матчей.

5 октября клуб отправил в отставку с поста главного тренера Сашу Илича.

Последним местом работы 47-летнего Гончаренко был «Урал», из которого он ушел в конце мая 2024 года. В России он также работал в «Кубани», «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре». Ранее он также возглавлял БАТЭ.