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    • Гончаренко прибыл в Нижний Новгород для подписания контракта с «Пари НН»

    Гончаренко прибыл в Нижний Новгород для подписания контракта с «Пари НН»

    В ближайшие дни «Пари НН» должен объявить о назначении Виктора Гончаренко главным тренером команды. По данным Sport24, специалист уже прибыл в Нижний Новгород для подписания контракта.

    • «Пари НН» занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 11 очков после 11 матчей.
    • 5 октября клуб отправил в отставку с поста главного тренера Сашу Илича.
    • Последним местом работы 47-летнего Гончаренко был «Урал», из которого он ушел в конце мая 2024 года. В России он также работал в «Кубани», «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре». Ранее он также возглавлял БАТЭ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1728382794
    Почему его выбрали? В области есть хорошее гончарное производство,и он может как эффективно оставить команду в РПЛ,так и успешно опустить её во младший класс.Я был противником его руководства ЦСКА,но считал,что "Урал" с ним будет твёрдо в середине.Теперь в его творческих способностях сильно сомневаюсь,хотя это для него клуб как раз по таланту.А в "Урале" Гриша Иванов везде лез и под ногами путался.
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    Oleg-Gazza
    1728385447
    Надо было аэропорт закрывать!!!!!!!!!!!!!!!!! Поговаривают в аптеках Нижнего молниеносно скупается валидол и афобазол!
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    Oleg-Gazza
    1728385542
    Вот бы Бормана на поприще. Вот где был бы толк!
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    Спартач80
    1728386648
    Один, на вылет, известен...
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    Александр-Каратеев-yandex
    1728387629
    Успехов и удачи Виктору Михайловичу в новом клубе!
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