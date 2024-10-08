Замбия готова обсудить проведение матча с Россией в ноябре

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Замбии Рубен Каманга объяснил, почему африканская сборная может сыграть с Россией только в ноябре.
«Мы не смогли договориться с Россией о матче в сентябре и октябре. Не получилось по месту и времени игры.
В эту паузу игра со сборной Росиии невозможна – в этом окне у нас матчи квалификации к Кубку Африки. К сожалению, мы никак не сможем сыграть.
Но хотели бы пообщаться насчет товарищеской игры с российской стороной в ноябре. Если РФС захочет, сборная Замбии сможет приехать в Москву. Мы бы могли сыграть с российской командой в следующем месяце», – сказал Каманга.
- Сборная России с 7 по 15 октября проводит учебно-тренировочный сбор. РФС пока не смог найти соперника для национальной команды на товарищеский матч.
- Замбия занимает 93-е место в рейтинге ФИФА.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.