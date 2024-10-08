Замбия готова обсудить проведение матча с Россией в ноябре

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Замбии Рубен Каманга объяснил, почему африканская сборная может сыграть с Россией только в ноябре.

«Мы не смогли договориться с Россией о матче в сентябре и октябре. Не получилось по месту и времени игры.

В эту паузу игра со сборной Росиии невозможна – в этом окне у нас матчи квалификации к Кубку Африки. К сожалению, мы никак не сможем сыграть.

Но хотели бы пообщаться насчет товарищеской игры с российской стороной в ноябре. Если РФС захочет, сборная Замбии сможет приехать в Москву. Мы бы могли сыграть с российской командой в следующем месяце», – сказал Каманга.