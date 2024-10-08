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    Замбия готова обсудить проведение матча с Россией в ноябре

    Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Замбии Рубен Каманга объяснил, почему африканская сборная может сыграть с Россией только в ноябре.

    «Мы не смогли договориться с Россией о матче в сентябре и октябре. Не получилось по месту и времени игры.

    В эту паузу игра со сборной Росиии невозможна – в этом окне у нас матчи квалификации к Кубку Африки. К сожалению, мы никак не сможем сыграть.

    Но хотели бы пообщаться насчет товарищеской игры с российской стороной в ноябре. Если РФС захочет, сборная Замбии сможет приехать в Москву. Мы бы могли сыграть с российской командой в следующем месяце», – сказал Каманга.

    • Сборная России с 7 по 15 октября проводит учебно-тренировочный сбор. РФС пока не смог найти соперника для национальной команды на товарищеский матч.
    • Замбия занимает 93-е место в рейтинге ФИФА.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:05
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    Комментарии (2)
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    Гор--google
    1728382469
    Нормально,а что,за то в декабре потом по снегу и в мороз 3 или 4 тура доигравать.Идиотов - чинуш всегда хватало в футболе.И сейчас очень важный сбор.Ну хоть Головин дома побудет, он заслужил.
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    алдан2014
    1728391253
    Замбия...вы серьезно?
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