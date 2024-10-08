Защитник «Спартака» рассказал о своих ежемесячных тратах

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопросы о своих тратах и инвестициях.

– Сколько в месяц тратишь на жизнь в Москве?

– Очень много трачу.

– Некоторые твои коллеги умудряются в Москве тратить 100 тыс. руб. в месяц.

– Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая. [Смеется]. Если так взять, то 600–700 тыс. точно. Сейчас сотый бензин по 80 руб. стоит. Просто на 6 тыс. заправился один раз за три дня – и все. Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь. Родителям помочь тоже надо, так получается где-то даже больше. Большая сумма всегда выходит.

– Инвестируешь куда деньги?

– Есть, конечно, люди, которые помогают. Инвестиции в коммерческую недвижимость в основном. Пару квартир, пару коммерций.

– Это тебе уже приносит доход какой-то сверх футбола?

– Пока еще все строится. К 2025–2026 годам будет готово, тогда посмотрим, приносит деньги инвестиция или нет. Но пока играешь и есть деньги, то можно их куда-то вкладывать, нежели впустую растрачивать. Потому что карьера закончится, а ты финансово уже привык к образу жизни, когда ты играл.

– Вообще эта история с инвестициями насколько тебе интересна? Все, что связано с бизнесом?

– Я не скажу, что я прям профессионал какой-то. Просто квартиру для себя купил. Надеюсь, что она подрастет потом. Если что-то найдем новое, купим новое, продадим старое. Вот так уже можно что-то делать. Но чтобы я там мониторил каждую секунду, что-то вкидывал в биткоин – такого нет. Все намного проще.