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    Защитник «Спартака» рассказал о своих ежемесячных тратах

    Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопросы о своих тратах и инвестициях.

    – Сколько в месяц тратишь на жизнь в Москве?

    – Очень много трачу.

    – Некоторые твои коллеги умудряются в Москве тратить 100 тыс. руб. в месяц.

    – Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая. [Смеется]. Если так взять, то 600–700 тыс. точно. Сейчас сотый бензин по 80 руб. стоит. Просто на 6 тыс. заправился один раз за три дня – и все. Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь. Родителям помочь тоже надо, так получается где-то даже больше. Большая сумма всегда выходит.

    – Инвестируешь куда деньги?

    – Есть, конечно, люди, которые помогают. Инвестиции в коммерческую недвижимость в основном. Пару квартир, пару коммерций.

    – Это тебе уже приносит доход какой-то сверх футбола?

    – Пока еще все строится. К 2025–2026 годам будет готово, тогда посмотрим, приносит деньги инвестиция или нет. Но пока играешь и есть деньги, то можно их куда-то вкладывать, нежели впустую растрачивать. Потому что карьера закончится, а ты финансово уже привык к образу жизни, когда ты играл.

    – Вообще эта история с инвестициями насколько тебе интересна? Все, что связано с бизнесом?

    – Я не скажу, что я прям профессионал какой-то. Просто квартиру для себя купил. Надеюсь, что она подрастет потом. Если что-то найдем новое, купим новое, продадим старое. Вот так уже можно что-то делать. Но чтобы я там мониторил каждую секунду, что-то вкидывал в биткоин – такого нет. Все намного проще.

    • 28-летний Чернов с 2022 года выступает за «Спартак». Ранее он играл в ЦСКА, «Балтике», «Енисее», «Урале» и «Крыльях Советов».
    • В 2015 году провел 2 матча за сборную России.
    • В нынешнем сезоне на счету Чернова 6 игр за «Спартак».

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    Источник: РБК

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    Комментарии (6)
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    1728382380
    Всё стандартно,без претензий.Как и пролёты.Чаще всего и становятся жертвами "венчурных проектов". Эх,раньше толстосумы покупали "яйца Вексельберга" (тьфу -Фаберже) и десятками поддельные картины Малевича "Чёрный квадрат",а то и "Красный...",путая его с "Купанием красного коня".Мельчает народишко!
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    Питерский князь
    1728383090
    Он же мясной, пусть в волосатые жопы на батарейках вкладывается. :)))
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    ilich55
    1728384027
    Никита, отправь жену в деревню и траты снизятся как минимум в трое. Выгони няню, детей к маме (жене), чтобы она ними занималась.... и т.д., творчество нужно во всём...........
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    VVM1964
    1728384567
    Ну что же - всё верно и разумно. Пока есть такая возможность, можно и пожить ни в чем себе сильно не отказывая и приберечь денежки на будущее ( своё и детей ). Здравое рассуждение, достойное похвалы !!! Ну, а то что про родителей не забыл - отдельная похвала !!!
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