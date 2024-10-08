Генич высказался о возможном увольнении Осинькина

Комментатор Константин Генич считает, что Игорь Осинькин может быть уволен с поста главного тренера «Крыльев Советов» не из-за спортивных результатов.
«Игорь Витальевич в полной уверенности, что вопрос лежит в спортивной плоскости. А я не сомневаюсь, что не лежит. Если мы возьмeм спортивную часть, то это максимально глупо убирать Осинькина.
Перестаньте думать, что Игоря Витальевича и его команду хотят убрать за спортивную часть. Это точно не так. Результаты «Крыльев Советов» вообще не имеют к этому никакого отношения», – сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».
- «Крылья Советов» с 11 очками занимают 10-е место в РПЛ.
- 59-летний Осинькин возглавляет команду с июля 2020 года.
- Ранее появилась информация, что Осинькин и спортивный директор клуба Сергей Корниленко могут покинуть «Крылья Советов».