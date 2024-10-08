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    Генич высказался о возможном увольнении Осинькина

    Комментатор Константин Генич считает, что Игорь Осинькин может быть уволен с поста главного тренера «Крыльев Советов» не из-за спортивных результатов.

    «Игорь Витальевич в полной уверенности, что вопрос лежит в спортивной плоскости. А я не сомневаюсь, что не лежит. Если мы возьмeм спортивную часть, то это максимально глупо убирать Осинькина.

    Перестаньте думать, что Игоря Витальевича и его команду хотят убрать за спортивную часть. Это точно не так. Результаты «Крыльев Советов» вообще не имеют к этому никакого отношения», – сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

    • «Крылья Советов» с 11 очками занимают 10-е место в РПЛ.
    • 59-летний Осинькин возглавляет команду с июля 2020 года.
    • Ранее появилась информация, что Осинькин и спортивный директор клуба Сергей Корниленко могут покинуть «Крылья Советов».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:42
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1728378182
    Там криминальная часть, и в Самаре все об этом знают. (((
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    Питерский князь
    1728384217
    Я денюшкой в кармане пошуршу, Генич вспотеет, достанет телефон и будет делать ставки с бешеным глазами. Луноману, лучше молчать.
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