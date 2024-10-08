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    • Селюк назвал решение «Монако» продлить контракт с Головиным не очень разумным

    Селюк назвал решение «Монако» продлить контракт с Головиным не очень разумным

    Агент Дмитрий Селюк считает, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет стать чемпионом Франции до истечения нового соглашения с монегасками. Хавбек продлил контракт до 2029 года.

    «Был бы я руководителем, то Головин бы не получил такой длительный контракт в «Монако». Через год-два у него может пропасть мотивация и будет ходить по полю, а деньги платить ему надо большие. Не очень разумное решение от руководства клуба.

    Для Головина одни плюсы: хорошая зарплата, неплохая команда, отличный город, который входит в зону безналогового обложения, в отличие от всей Франции. Многие мечтают играть в «Монако» именно из-за этого. С точки зрения финансов, ты не потеряешь 50 процентов.

    Сможет ли Головин стать чемпионом Франции до 2029 года? Это иллюзия. Там есть «ПСЖ».

    А «Монако» как «Сочи». Конечно, всe бывает, но на данный момент этот клуб по статусу, по игрокам уступает парижанам. Монако – город для отдыха, как и Сочи. Хорошая погода, природа, море, есть все условия. Чуть-чуть поиграл в футбол и куда-нибудь на тусовку поехал, окунаться в дорогую и богатую жизнь», – сказал Селюк.

    • 28-летний Головин выступает во французской Лиге 1 с 2018 года.
    • В этом сезоне он провел 7 матчей за «Монако» и не отметился результативными действиями.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 10:12
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1728371904
    Поэтому ты не руководитель,а торговец залежалым товаром-второсортной чёрной костью.
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    TOMSON
    1728374740
    Вот смотришь на такого Селюка и думаешь дурак дураком. Что не скажет, то ерунда какая-та! Но бабок он срубил и жизнь устроил свою прям завидно. И постоянно в голове вопрос. Может не он дурак?
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    АЛЕКС 58
    1728377149
    Говнюк хает всех,кто не хочет пользоваться его агентскими услугами.
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