Селюк назвал решение «Монако» продлить контракт с Головиным не очень разумным

Агент Дмитрий Селюк считает, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет стать чемпионом Франции до истечения нового соглашения с монегасками. Хавбек продлил контракт до 2029 года.

«Был бы я руководителем, то Головин бы не получил такой длительный контракт в «Монако». Через год-два у него может пропасть мотивация и будет ходить по полю, а деньги платить ему надо большие. Не очень разумное решение от руководства клуба.

Для Головина одни плюсы: хорошая зарплата, неплохая команда, отличный город, который входит в зону безналогового обложения, в отличие от всей Франции. Многие мечтают играть в «Монако» именно из-за этого. С точки зрения финансов, ты не потеряешь 50 процентов.

Сможет ли Головин стать чемпионом Франции до 2029 года? Это иллюзия. Там есть «ПСЖ».

А «Монако» как «Сочи». Конечно, всe бывает, но на данный момент этот клуб по статусу, по игрокам уступает парижанам. Монако – город для отдыха, как и Сочи. Хорошая погода, природа, море, есть все условия. Чуть-чуть поиграл в футбол и куда-нибудь на тусовку поехал, окунаться в дорогую и богатую жизнь», – сказал Селюк.