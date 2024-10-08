Занзибар подтвердил готовность сыграть с Россией в ноябре

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир оценил возможность провести товарищескую игру против сборной России в ноябре.
«Нам было бы интересно сыграть с Россией, это здорово для нас. Исторически между Россией и Занзибаром сложилась дружба еще во времена Советского Союза. Если нам сделают приглашение в ноябре, мы будем готовы приехать. Некоторые игроки Занзибара будут задействованы в сборной Танзании, но мы все равно остаемся сильной командой!» – сказал Джабир.
- В сентябре Джабир уже предлагал сборной России вариант с проведением матча в октябре.
- После отказа Пакистана РФС пока не смог найти соперника для национальной команды в этом месяце. С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор.
- Занзибар не является членом ФИФА, но входит в Конфедерацию африканского футбола.