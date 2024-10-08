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    Занзибар подтвердил готовность сыграть с Россией в ноябре

    Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир оценил возможность провести товарищескую игру против сборной России в ноябре.

    «Нам было бы интересно сыграть с Россией, это здорово для нас. Исторически между Россией и Занзибаром сложилась дружба еще во времена Советского Союза. Если нам сделают приглашение в ноябре, мы будем готовы приехать. Некоторые игроки Занзибара будут задействованы в сборной Танзании, но мы все равно остаемся сильной командой!» – сказал Джабир.

    • В сентябре Джабир уже предлагал сборной России вариант с проведением матча в октябре.
    • После отказа Пакистана РФС пока не смог найти соперника для национальной команды в этом месяце. С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор.
    • Занзибар не является членом ФИФА, но входит в Конфедерацию африканского футбола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (11)
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    Интерес
    1728370984
    Хороший вариант,но только у них.Может Карпина сожрут аборигены.Можно со всем штабом.
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1728372091
    Пудель не согласится. Ему нужны соперники вроде Вьетнама. Занзибар порвёт как тузик грелку
    Ответить
    7:1
    1728373744
    если эти зулусы приедут к нам - то половина состава тут останется, потом ищи их по всей тарасофке
    Ответить
    pasha-ansh@mail.ru
    1728374043
    да скоро с пингвинами с Антарктиды будем играть, я не вижу смысла в этих сборах, пусть бы продолжался чемп
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    BRO_football
    1728374931
    С каждым днём страны всё экзотичнее и экзотичнее. Интересно, к какому итоговому сопернику России всё это приведёт?
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    MazaiNN
    1728376149
    Мы играем в Занзибаре, В Калахари и Сахаре, На горе Фернандо-По, Где гуляет Гиппо-по По широкой Лимпопо".
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    baggio80
    1728378467
    Я уже давно говорю пусть сыграют наши со сборной Ватикана
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    AtticusFinch1
    1728380953
    Это гойда или прорыв?
    Ответить
    neim
    1728383646
    Ну вот, с "людоедами" мы еще только не играли ))).
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