Занзибар подтвердил готовность сыграть с Россией в ноябре

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир оценил возможность провести товарищескую игру против сборной России в ноябре.

«Нам было бы интересно сыграть с Россией, это здорово для нас. Исторически между Россией и Занзибаром сложилась дружба еще во времена Советского Союза. Если нам сделают приглашение в ноябре, мы будем готовы приехать. Некоторые игроки Занзибара будут задействованы в сборной Танзании, но мы все равно остаемся сильной командой!» – сказал Джабир.