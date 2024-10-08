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    • Игнатьев – о назначении Слишковича: «У нас тренируют такие иностранцы, которые сами учатся этому искусству»

    Игнатьев – о назначении Слишковича: «У нас тренируют такие иностранцы, которые сами учатся этому искусству»

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал назначение Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

    – Почему, стоит иностранному тренеру «засветиться» в российском футболе, как сделал Слишкович, его сразу начинают приглашать в другие клубы? А некоторые наши специалисты сидят без работы годами?

    – Это одна из негативных сторон нашего футбола. Те, кто приглашают тренеров в клубы, – далекие от футбола люди. Если у них спросить: на основании чего вы позвали иностранного тренера, они начнут говорить про красивые глаза и еще всякую ерунду. Никогда – про суть дела, концепцию игры, что важно для нашего футбола. И потом такие менеджеры – безответственные. Если тренер провалится, они вместе с ним не уйдут.

    Второе – в нашем футболе засилие агентов. Они хорошо зарабатывают на этих назначениях, устраивают своих людей в клубы. Много сербов среди агентов, наших. И они крутят все эти дела, водят тренеров по клубам. Я понимаю, если бы приезжали в Россию фигуры уровня Хиддинка, Адвоката. У нас тренируют такие иностранцы, которые сами учатся этому искусству. Почему-то на наши деньги, на нашей земле.

    Посмотрите на таблицу РПЛ: три первые команды тренируют россияне. Чем наши тренеры хуже иностранных? Я никак этого не пойму.

    • 41-летний Слишкович ранее работал в «Спартаке», откуда ушел по окончании прошлого сезона.
    • Он был помощником Гильермо Абаскаля, а после увольнения испанца в апреле этого года стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.
    • «Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ с 7 очками.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1728369218
    Абаскаленный давно открыто это говорил,вот новость! Совсем другое дело,как это воспринимается нашими "серыми котами" в руководстве клубов.
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    Garrincha58
    1728371378
    футбол по-русски так же как и бизнес по-русски то есть никак короче всё через одно место
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    DOCTOR PENALTY
    1728375510
    Много на нашей земле безобразий: от мигрантов до футбола. *****!
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    SLADE2019
    1728377067
    Одна из негативных сторон нашего футбола, что некто Игнатьев был тренером сборной. А что касается Слишковича, то он смог сделать невозможное - наладить Спартаку игру в обороне.
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