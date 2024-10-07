Мостовой: «Карпин неприкасаемый, получается?»

Александр Мостовой удивлен из-за отсутствия слухов об увольнении Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«У «Ростова» есть проблемы в игре, у команды нет побед, но почему все молчат? Что-то я не слышу, чтобы Карпина отправляли в отставку – неприкасаемый, получается?

Понятно, что Карпин разрывается между сборной и клубом. Где-то все равно будут провалы. Все-таки лучше сосредоточиться на чем-то одном», – сказал Мостовой.