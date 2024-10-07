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    Мостовой: «Карпин неприкасаемый, получается?»

    Александр Мостовой удивлен из-за отсутствия слухов об увольнении Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

    «У «Ростова» есть проблемы в игре, у команды нет побед, но почему все молчат? Что-то я не слышу, чтобы Карпина отправляли в отставку – неприкасаемый, получается?

    Понятно, что Карпин разрывается между сборной и клубом. Где-то все равно будут провалы. Все-таки лучше сосредоточиться на чем-то одном», – сказал Мостовой.

    • «Ростов» идет в РПЛ на 9-м месте.
    • Команда набрала 12 очков в 11 турах.
    • В последних четырех матчах чемпионата ростовчане один раз сыграли вничью и трижды проиграли.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.10.2024 20:20
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    Комментарии (8)
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    serhio80
    1728321824
    Царёк, сосредоточься уже на сельте)
    Ответить
    Spartak_forv@
    1728321839
    Царь только от наркоза отошёл,не понимает ещё на кого прыгает
    Ответить
    Цугундeр
    1728322437
    Сестра ,утку..
    Ответить
    Красногорск_Фан
    1728323043
    Хм. Ну так то если вспомнить ему Зидан от души в челюсть в подтрибунном )))
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    ...уефан
    1728323946
    ...червь зависти в кишках Царя по всей длине внезапно шевельнулся)...
    Ответить
    партизан84
    1728324113
    камень из почек удалили на операции, надо было еще Г из черепушке сразу откачать.
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    1728328336
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