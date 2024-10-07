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    Павлюченко заявил о бессмысленности сбора сборной России

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко оценил решение собрать команду в октябре.

    • Россияне не нашли соперника на сбор. Футболисты будут тренироваться в Новогорске.

    «Я не вижу смысла просто тренироваться. Видел, что там хотят сыграть со сборной Медиалиги. Не знаю, насколько это нужно. Конечно, я за то, чтобы ребята собирались и сборная жила. Плохо, что соперники отказались играть. Хочется сыграть даже с командой Пакистана, чтобы сборная жила и мы могли посмотреть на нее по телевизору. А так собирать команду ради тренировок не вижу смысла. Есть руководство и главный тренер сборной, которые лучше знают, как сделать.

    Кому-то долго лететь, чтобы просто тренироваться. Зачем это надо? Лучше пусть в клубах тренируются. Если бы была контрольная игра, то другое дело. Вообще не вижу смысла так собираться. Лучше по фейстайму со всеми созвониться, поговорить друг с другом – и все», – сказал Павлюченко.

    • Россия с 2022 года отстранена от официальных матчей.
    • В ноябре россияне планируют сыграть с Туркменистаном и Сирией.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (4)
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    ЮНик
    1728309972
    Лучше бы баблище вместо абсолютной бессмыслицы больным детям на лечение отдали и навестили бы их. Так нет же! Деткам собирают по телеящику! Нельзя здесь материться, да и мат уже надо другой. Этот не описывает весь этот .......
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    Mirak92
    1728310451
    Хоть кто то видит, какую дичь РФС творит
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    VVM1964
    1728316771
    Я не понял - это уже на коллективный бунт похоже !!! ) То Глушенков, то вот теперь Павлюченко !!! ... Павлюченко - "..нко" не русская какая-то фамилия !!! А нет ли здесь "подводных камней" ? ... )))
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