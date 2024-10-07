Павлюченко заявил о бессмысленности сбора сборной России

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко оценил решение собрать команду в октябре.

Россияне не нашли соперника на сбор. Футболисты будут тренироваться в Новогорске.

«Я не вижу смысла просто тренироваться. Видел, что там хотят сыграть со сборной Медиалиги. Не знаю, насколько это нужно. Конечно, я за то, чтобы ребята собирались и сборная жила. Плохо, что соперники отказались играть. Хочется сыграть даже с командой Пакистана, чтобы сборная жила и мы могли посмотреть на нее по телевизору. А так собирать команду ради тренировок не вижу смысла. Есть руководство и главный тренер сборной, которые лучше знают, как сделать.

Кому-то долго лететь, чтобы просто тренироваться. Зачем это надо? Лучше пусть в клубах тренируются. Если бы была контрольная игра, то другое дело. Вообще не вижу смысла так собираться. Лучше по фейстайму со всеми созвониться, поговорить друг с другом – и все», – сказал Павлюченко.