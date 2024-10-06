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    • Названа предварительная дата проведения матча России с Сирией

    Названа предварительная дата проведения матча России с Сирией

    Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири рассказал о переговорах по товарищескому матчу с Россией.

    «Мы ведем активные переговоры с РФС насчет товарищеского матча наших сборных в ноябре. Мы находимся на финальной стадии и уже согласовали дату матча – 19 ноября.

    Идут переговоры по месту проведения игры, Сирия может сыграть в России. Мы близки к тому, чтобы этот матч в ноябре состоялся, но никакие официальные документы пока не подписаны», – сказал Амири.

    • Сбор национальной команды России в октябре может пройти без товарищеских матчей из-за отсутствия соперников.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    06.10.2024 17:19
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