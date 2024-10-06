Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов оценил состав сборной России на октябрьский сбор.

Соперников команде не нашли. Она будет тренироваться в Новогорске.

«Появилась информация, что Пакистан отказался от матча в октябре, времени договориться с другими командами уже нет. Что можно сделать в такой ситуации, чтобы провести продуктивно сбор? Для справки подскажу, с кем вообще можно играть, чтобы было больше пользы, чем от матчей с Вьетнамом, Кубой, Белоруссией.

В советское время бывали ситуации, когда с сильными соперниками договориться на товарищеские матчи не получалось, а со слабыми играть не хотели. В итоге вызывали более 30 человек, как сейчас в расширенный список, и проводили матч двух составов. Я, кстати, в подобном участвовал, играя за условно второй состав, мы победили условно первый со счeтом 3:2. Матчи проходили в «Лужниках» и на «Динамо», народ приходил, было интересно посмотреть.

Был случай, когда сборная с «Торпедо» играла. Сейчас тоже реально организовать матч с командой РПЛ. Причeм практически с любой будет играть тяжелее, чем со сборными, с которыми не так давно играли. Можно против молодeжки, не тащить молодeжь в основную команду, а проверить их в игре против главной.

Со сборной Первой лиги и то будет полезно сыграть, где-то в регионах, где болеть многие будут за сборную Первой лиги. Вот и тренировка матча на выезде! Да и со сборной легионеров Премьер-лиги можно попробовать. Не всех же вызывают в национальные команды. Те же Барриос, Кассьерра, Клаудиньо просто разнесли бы команду Карпина, особенно если пообещать премиальные.

Теперь к составу. По вратарям вопросов нет, наконец-то поняли, что нет смысла Сафонова дeргать на такие сборы. По нападению тоже всe понятно. А вот по отдельным персоналиям в обороне и средней линии вопросы есть. Горшков играет в «Зените»? А Хлусевич в «Спартаке»? Ну и чего их брать? Можно это же сказать про Пруцева, Мостового, Бабкина. А Головина зачем звать? Тогда уж можно и Захаряна, он выздоровел, наверняка соскучился по России. Если бы речь шла об игре двух составов, то все спорные кандидаты могли бы отправиться во второй, и тогда было бы всe логично с выбором», – сказал Бубнов.