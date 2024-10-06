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    Бубнов оценил состав сборной России на октябрьский сбор

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов оценил состав сборной России на октябрьский сбор.

    • Соперников команде не нашли. Она будет тренироваться в Новогорске.

    «Появилась информация, что Пакистан отказался от матча в октябре, времени договориться с другими командами уже нет. Что можно сделать в такой ситуации, чтобы провести продуктивно сбор? Для справки подскажу, с кем вообще можно играть, чтобы было больше пользы, чем от матчей с Вьетнамом, Кубой, Белоруссией.

    В советское время бывали ситуации, когда с сильными соперниками договориться на товарищеские матчи не получалось, а со слабыми играть не хотели. В итоге вызывали более 30 человек, как сейчас в расширенный список, и проводили матч двух составов. Я, кстати, в подобном участвовал, играя за условно второй состав, мы победили условно первый со счeтом 3:2. Матчи проходили в «Лужниках» и на «Динамо», народ приходил, было интересно посмотреть.

    Был случай, когда сборная с «Торпедо» играла. Сейчас тоже реально организовать матч с командой РПЛ. Причeм практически с любой будет играть тяжелее, чем со сборными, с которыми не так давно играли. Можно против молодeжки, не тащить молодeжь в основную команду, а проверить их в игре против главной.

    Со сборной Первой лиги и то будет полезно сыграть, где-то в регионах, где болеть многие будут за сборную Первой лиги. Вот и тренировка матча на выезде! Да и со сборной легионеров Премьер-лиги можно попробовать. Не всех же вызывают в национальные команды. Те же Барриос, Кассьерра, Клаудиньо просто разнесли бы команду Карпина, особенно если пообещать премиальные.

    Теперь к составу. По вратарям вопросов нет, наконец-то поняли, что нет смысла Сафонова дeргать на такие сборы. По нападению тоже всe понятно. А вот по отдельным персоналиям в обороне и средней линии вопросы есть. Горшков играет в «Зените»? А Хлусевич в «Спартаке»? Ну и чего их брать? Можно это же сказать про Пруцева, Мостового, Бабкина. А Головина зачем звать? Тогда уж можно и Захаряна, он выздоровел, наверняка соскучился по России. Если бы речь шла об игре двух составов, то все спорные кандидаты могли бы отправиться во второй, и тогда было бы всe логично с выбором», – сказал Бубнов.

    • В ноябре Россия должна сыграть с Сирией.
    • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 12:28
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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1728209183
    "Был случай, когда сборная с «Торпедо» играла" ещё сборная играла против динамо, не так давно это было, меньше 10 лет назад. но это чушь такие игры.
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    sined1951
    1728209969
    Дело говорит, первый состав на второй.будет интересно.
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    САДЫЧОК
    1728212143
    Конечно это хорошая идея. Но, в случае травмы кто платить будет?
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