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    • Бубнов проанализировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»: «После такого меняют тренеров»

    Бубнов проанализировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»: «После такого меняют тренеров»

    Бывший спартаковец Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (3:0).

    «Крупный счет по итогам матча в первую очередь стал следствием грубейших ошибок обороны «Ростова». «Спартак» подобного не допускал, плюс вратарь играл надежно. «Красно-белые» забили три, а могли еще больше. Первый гол получился в стиле «Ростова», когда футболисты занимаются идиотизмом у своих ворот. Одоевский принял неправильное решение, отдав мяч Глебову, который был под прессингом. Данил вместо того, чтобы вернуть мяч, пытался сыграть в одно касание. Умяров это прочел, накрыл в подкате, и мяч отправился в пустые ворота.

    Просто «гениальный» гол сотворили Глебов и Одоевский, но здесь и Умяров молодец. Не пошел бы в прессинг, ничего не было. Второй и третий голы – чистейший выход один на один чуть ли не с центра поля. В одном случае игроки «Ростова» пытались сделать положение «вне игры», в другом – игрок «Спартака» просто убежал от соперников и расстрелял ворота. Как «Ростов» играет в обороне? В первом тайме игра практически была сделана.

    Нельзя сказать, что «Спартак» имел большое преимущество, но «Ростову» уже ничего не оставалось делать, как раскрываться и идти вперед. Вот они и раскрылись, а спартаковцы ловили их на контратаках. Во втором тайме ростовчане могли пять или шесть мячей получить, игра пошла интереснее, думаю, болельщикам понравилось. У «Ростова» тоже были моменты, но Максименко выручал.

    «Ростов» уже четыре игры не может забить, много пропустили, поэтому ничего удивительного в таком результате нет. Вместо того, чтобы заниматься командой, Карпин ездит в сборную, да еще вместе со штабом. Непонятно, кто в это время тренирует «Ростов», поэтому я всегда выступаю против совмещения постов. Мечта Карпина скоро осуществится, он же все умничал, что главная задача «Ростова» – не вылететь. Вот и будут бороться за выживание в переходных матчах. После подобных провалов в некоторых клубах тренеров меняют, а его не трогают», – сказал Бубнов.

    • «Ростов» идет в РПЛ 9-м.
    • Следующий соперник – «Пари НН» (19 октября).
    • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).

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    Источник: Sportbox

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    Комментарии (71)
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    TIMOTHY
    1728202011
    Валера что называется расбушлатился уже в Ростове! И тренеришки его тоже,кафанов деградировал напрочь,онопыч только сопли жуёт сидит! На мой взгляд пора их из Ростова попросить на выход и время будет у них осмыслить свою бездарную работу за последнее время
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    TIMOTHY
    1728202188
    Оборона в Ростове никакая ,вратарей нет вовсе! Писяков ,по сравнению с этим хламом который набрал кафанов ,просто топ вратарь ! Смотреть противно что творят
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    ivany4
    1728202295
    Все перечисленные ошибки происходят от тупости и кривоногости наших футболистов, а порой и не наших.)) И такая ситуация во всех наших клубах, без исключения. В проигрыше, как говориться виноват тренер. Но как он может повлиять на ситуацию? Других российских игроков у него нет. Есть два выхода, отменить лимит и тратить народное бабло на зарубежных середняков, или вернуться к развитию футбола в "стиле СССР", возможно с небольшими корректировками. При этом и болельщикам придется пару тройку лет поумерить амбиции и довольствоваться тем зрелищем, которое будут выдавать "наши мастера". Но в перспективе, есть шанс вернуть хороший футбол в стране. Остается вопрос, когда виноват тренер. Когда учит футболистов технике и тактике игры в детских школах
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    NewLife
    1728202917
    Чтобы стабилизировать водителей комбайнов и обеспечить им место в середине рпл, Валере надо совмещать тренерство в сборной, ростове и еще назначить его главой спорткомитета думы.
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    АЛЕКС 58
    1728204609
    Пока пудель руководит сбродом на сборах,в Ростове его балонка отрабатывает совмещение должности. Не хило семейка пристроилась
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    Бригадный
    1728204671
    При Божовиче Ростов брал Кубок. При Бердыеве совершил большой поход в еврокубки и серебро РПЛ взял. При гламурном подонке Пуделе Ростов успешно борется за выживание в РПЛ. Не вылетел же пока в пердив. Значит, Пудель вполне себе.
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    Литейный 4 (returned)
    1728205722
    Пора Валере в Пердиве тренировать. Так позорно проСрать и Кому? Лузерам середнякам. Позор. Гыгыгы
    Ответить
    САДЫЧОК
    1728205863
    Слабый тренер. И тренер вратарей просто Ноль! Ну как можно выпускать в основе бездаря вратаря?! За такое-всех тренеров вратарей в утиль!
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    Цугундeр
    1728205930
    "Эй, голоногий, бубен потеряешь" Смешат комменты ,смешат... А Валерию Георгиевичу- похиру. У него -мандат, причём одиозный ,но с гербом..) Хоть вы тут корыто переверните.))
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    Из Твери Леха
    1728214905
    Хоть у Ростова и есть Роналдо, но состав в целом слабый. Там хоть с Карпиным, хоть с самим Мостовым далеко не уедешь.
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