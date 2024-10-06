Бубнов проанализировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»: «После такого меняют тренеров»

Бывший спартаковец Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (3:0).

«Крупный счет по итогам матча в первую очередь стал следствием грубейших ошибок обороны «Ростова». «Спартак» подобного не допускал, плюс вратарь играл надежно. «Красно-белые» забили три, а могли еще больше. Первый гол получился в стиле «Ростова», когда футболисты занимаются идиотизмом у своих ворот. Одоевский принял неправильное решение, отдав мяч Глебову, который был под прессингом. Данил вместо того, чтобы вернуть мяч, пытался сыграть в одно касание. Умяров это прочел, накрыл в подкате, и мяч отправился в пустые ворота.

Просто «гениальный» гол сотворили Глебов и Одоевский, но здесь и Умяров молодец. Не пошел бы в прессинг, ничего не было. Второй и третий голы – чистейший выход один на один чуть ли не с центра поля. В одном случае игроки «Ростова» пытались сделать положение «вне игры», в другом – игрок «Спартака» просто убежал от соперников и расстрелял ворота. Как «Ростов» играет в обороне? В первом тайме игра практически была сделана.

Нельзя сказать, что «Спартак» имел большое преимущество, но «Ростову» уже ничего не оставалось делать, как раскрываться и идти вперед. Вот они и раскрылись, а спартаковцы ловили их на контратаках. Во втором тайме ростовчане могли пять или шесть мячей получить, игра пошла интереснее, думаю, болельщикам понравилось. У «Ростова» тоже были моменты, но Максименко выручал.

«Ростов» уже четыре игры не может забить, много пропустили, поэтому ничего удивительного в таком результате нет. Вместо того, чтобы заниматься командой, Карпин ездит в сборную, да еще вместе со штабом. Непонятно, кто в это время тренирует «Ростов», поэтому я всегда выступаю против совмещения постов. Мечта Карпина скоро осуществится, он же все умничал, что главная задача «Ростова» – не вылететь. Вот и будут бороться за выживание в переходных матчах. После подобных провалов в некоторых клубах тренеров меняют, а его не трогают», – сказал Бубнов.