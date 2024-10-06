Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (3:0).

Дубль у Шамара Николсона.

«По мне, у «Спартака» сыграло и появление в основе Маркиньоса в основе вместо Бонгонды. Пусть он и не набрал баллов за результативность. Тео с его 0+1 в этом сезоне бегает ради бега. Маркиньос – край более умненький, несколько его «стенок» были просто замечательными и напомнили о старых добрых спартаковских временах.

А еще мне очень понравился эпизод, когда Маркиньос отправил в «буфет» Осипенко, мог спокойно забивать сам, причем первый гол за «Спартак», – но вместо этого щедро отдал на еще лучшую позицию Николсону для хет-трика. Да, успел назад Вахания и накрыл удар Шамара – но Маркиньосу пять баллов за благородство.

Для Александра Максименко, сделавшего сегодня несколько непростых сейвов, «сухарь» очень хорош для уверенности. Предыдущий был 31 августа с «Рубином», и тогда Макси, пять раз подряд в чемпионате отыгравший на ноль, казался неуязвимым. Но сентябрь для него, как и для всего «Спартака», стал плохим месяцем, – шесть пропущенных в трех матчах.

Парадоксально, что без пропущенных у «Спартака» обошлось в матче, где пару центральных защитников составили Абена и Литвинов, а Бабича не было. С учетом ошибок Срджана в этом сезоне, хороший повод ему задуматься.

Впрочем, «Ростов» не забивал несколько матчей подряд, так что сейчас это не самая опасная для оборон соперников команда. При этом моментов у гостей сегодня хватало. И этот «сухарь» – полноценная заслуга Максименко, потащившего сложные мячи от Мохеби и Саравии», – написал Рабинер.