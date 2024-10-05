Николсон прокомментировал дубль в ворота «Ростова»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о дубле в ворота «Ростова» (3:0) в 11-м туре РПЛ.

«Становлюсь лучше день ото дня, потому что много работаю над формой. Я бы не сказал, что достиг 100%-ной формы, но я над этим работаю.

Согласен со словами Деяна Станковича – моя готовность сейчас примерно на 60-65%. Нахожусь на шаге назад немного в плане формы. Но я постоянно тренируюсь и ежедневно становлюсь лучше», – сказал ямаец.