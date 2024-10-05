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    Николсон прокомментировал дубль в ворота «Ростова»

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о дубле в ворота «Ростова» (3:0) в 11-м туре РПЛ.

    «Становлюсь лучше день ото дня, потому что много работаю над формой. Я бы не сказал, что достиг 100%-ной формы, но я над этим работаю.

    Согласен со словами Деяна Станковича – моя готовность сейчас примерно на 60-65%. Нахожусь на шаге назад немного в плане формы. Но я постоянно тренируюсь и ежедневно становлюсь лучше», – сказал ямаец.

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    Источник: Sport24

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    05.10.2024 23:06
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    momwig_
    1728163595
    Чувак, спасибо за 2 гола. Но ты форму так расчетливо нахер набираешь? Снег чистить?
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