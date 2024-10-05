Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о победе над «Ростовом» (3:0) в 11-м туре РПЛ.

– Вы явно изучали соперника. Гол Наиля Умярова – следствие вашей подготовки?

– Можно придумать что угодно, но нужно, чтобы игроки верили. Я рад, что у меня есть такая команда. Гол стал результатом нашей самоотдачи.

– Угальде на фланге, Маркиньос расширяет игру. Расскажите подробности этой схемы.

– Никакие два матча не могут быть одинаковыми. Каждый матч подразумевает определенные секреты. Были определенные изменения, мы выставляли футболистов так, чтобы все приносили пользу. Сегодня мне понравились все игроки.