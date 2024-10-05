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    • Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»

    Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о победе над «Ростовом» (3:0) в 11-м туре РПЛ.

    – Вы явно изучали соперника. Гол Наиля Умярова – следствие вашей подготовки?

    – Можно придумать что угодно, но нужно, чтобы игроки верили. Я рад, что у меня есть такая команда. Гол стал результатом нашей самоотдачи.

    – Угальде на фланге, Маркиньос расширяет игру. Расскажите подробности этой схемы.

    – Никакие два матча не могут быть одинаковыми. Каждый матч подразумевает определенные секреты. Были определенные изменения, мы выставляли футболистов так, чтобы все приносили пользу. Сегодня мне понравились все игроки.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.10.2024 22:01
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1728155163
    ...ну, что ж, хочется верить словам тренера, пусть так и будет!...
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    DOCTOR PENALTY
    1728155934
    Приятно, что скромно оценивает успех. Видно, что Станкович понимает разницу в уровне составов команд.*
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    Ghork
    1728157735
    Спартаг говно.........
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    ivany4
    1728161144
    Понимаю, есть какие-то тактические секреты, игровые схемы и т.д. которые нужно держать в секрете. Но говорить о том что игры выигрываются на вере, благодаря хитрым расстановкам, самоотдачи или еще чего-то, как-то не серьезно. Что-то мне это напоминает... Ну и не сказать ничего об ошибках в игре, и выдать фразу - сегодня мне понравились все игроки, заставляет задуматься.
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