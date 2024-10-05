Карпин прокомментировал крупное поражение «Ростова» от «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).
- Дубль у Шамара Николсона.
- Карпин-тренер брал со «Спартаком» серебро РПЛ, выводил команду в 1/4 финала Лиги Европы.
– Равная игра по статистике, но почему разгром?
– Можно сказать, что равная игра. Нас наказали за ошибки.
– Опишите игру одним словом?
– Трудно описать. До первого гола мы лучше играли и больше заслуживали забить. Против «Спартака» особенно ошибаться нельзя.
– Не первый мяч пропускаете после розыгрыша.
– Третий за полтора года. Это много?
– Вы не хотели отступить от стиля?
– Тридцать минут хорошо играли, не было никакого толка от прессинга «Спартака», мы спокойно выходили. У нас были заготовки, мы хотели чередовать.
– Зачем играете в пять защитников?
– Когда вы видели это? Где был мяч? Когда мяч на нашей половине, нас пять. Это для прессинга, он хорошо получался.
- «Ростов» идет в РПЛ 9-м.