Карпин прокомментировал крупное поражение «Ростова» от «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

Дубль у Шамара Николсона.

Карпин-тренер брал со «Спартаком» серебро РПЛ, выводил команду в 1/4 финала Лиги Европы.

– Равная игра по статистике, но почему разгром?

– Можно сказать, что равная игра. Нас наказали за ошибки.

– Опишите игру одним словом?

– Трудно описать. До первого гола мы лучше играли и больше заслуживали забить. Против «Спартака» особенно ошибаться нельзя.

– Не первый мяч пропускаете после розыгрыша.

– Третий за полтора года. Это много?

– Вы не хотели отступить от стиля?

– Тридцать минут хорошо играли, не было никакого толка от прессинга «Спартака», мы спокойно выходили. У нас были заготовки, мы хотели чередовать.

– Зачем играете в пять защитников?

– Когда вы видели это? Где был мяч? Когда мяч на нашей половине, нас пять. Это для прессинга, он хорошо получался.