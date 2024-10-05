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    • Карпин прокомментировал крупное поражение «Ростова» от «Спартака»

    Карпин прокомментировал крупное поражение «Ростова» от «Спартака»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

    • Дубль у Шамара Николсона.
    • Карпин-тренер брал со «Спартаком» серебро РПЛ, выводил команду в 1/4 финала Лиги Европы.

    – Равная игра по статистике, но почему разгром?

    – Можно сказать, что равная игра. Нас наказали за ошибки.

    – Опишите игру одним словом?

    – Трудно описать. До первого гола мы лучше играли и больше заслуживали забить. Против «Спартака» особенно ошибаться нельзя.

    – Не первый мяч пропускаете после розыгрыша.

    – Третий за полтора года. Это много?

    – Вы не хотели отступить от стиля?

    – Тридцать минут хорошо играли, не было никакого толка от прессинга «Спартака», мы спокойно выходили. У нас были заготовки, мы хотели чередовать.

    – Зачем играете в пять защитников?

    – Когда вы видели это? Где был мяч? Когда мяч на нашей половине, нас пять. Это для прессинга, он хорошо получался.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.10.2024 21:40
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    Комментарии (5)
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    1728154954
    "Мы недавно с другом Васей отдыхали на турбазе, он из речки не вылазил,как с утряшку саданул! Что нам рифы,что нам мели-отдыхали,как хотели- возмужали,загорели... Правда,Вася утонул!".
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    DOCTOR PENALTY
    1728156311
    Несмотря на поражение, Ростов очень симпатично сегодня играл. Респект Карпину, что не стал закрываться, менять стиль игры. *
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    TIMOTHY
    1728158864
    И чё Валера?? Ты где со своим пенсионером кафаном таких вратарей выкопал? Чем занимается онопыч??
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    TIMOTHY
    1728158986
    А чё ты не сказал что задача не вылететь?? Есть информация что Ростов по бюджету седьмой,а ты про вылет ! Игроки неплохие в клубе а проигрываем уже какой матч!
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    pasha-ansh@mail.ru
    1728163196
    мне фиолетово, что срамтак, что ростов , и это тренер сборной, куда мы катимся я помню Валера верим, но тут по Станиславскому-не верю
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