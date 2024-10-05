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    Ари сообщил, на сколько процентов он русский

    Бывший форвард сборной России Ари сообщил, что он на 50 процентов русский.

    • В России допускают отмену двойного гражданства.

    «У меня есть бразильский и российский паспорт, и если другие люди, как я, будут иметь возможность иметь только одно гражданство, то это плохо. Это плохо для всех! Если в России примут такой закон, то это ограничит людей – когда ты даешь человеку иметь два или три паспорта, то это дает возможность не только путешествовать, но и становиться частью другой страны. Чем больше новых людей, тем это лучше для каждого государства. Кто-то спортсмен, а кто-то работает заграницей – не нужно делать визу и прочие документы.

    Если ты любишь Россию, то ты работаешь и живешь здесь, и таких людей много. Я наполовину бразилец и наполовину русский. И будет плохо, если меня лишат хотя бы одного. Потому что у меня много близких и друзей как в России, так и в Бразилии, и я понимаю важность каждого из этих документов.

    Для любого человека и спортсмена важно иметь несколько паспортов, чтобы развиваться и путешествовать. Я не откажусь ни от российского, ни от бразильского гражданства и надеюсь, этот закон не примут», – сказал Ари.

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    Источник: Sport24

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    05.10.2024 21:15
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    Комментарии (2)
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    1728152776
    Перекати-поле.
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    DOCTOR PENALTY
    1728157251
    Это после первого стакана, после второго русская половина начинает стремительно увеличиваться. )
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