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    • В РФС рассказали, чем займется сборная России на октябрьском сборе

    В РФС рассказали, чем займется сборная России на октябрьском сборе

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл планы сборной России в октябре.

    – Будут ли сбор и матчи?

    – Мы проведем сбор. Окно ФИФА начинается 7 октября, команда соберется на базе в Новогорске.

    Что касается появившейся информации о возможном матче с командой Пакистана. РФС 11 июня направил письмо в Федерацию футбола Пакистана с предложением о проведении товарищеского матча между нашими странами в сентябре, октябре или ноябре 2024 года во время окон ФИФА.

    Федерация футбола Пакистана 23 июля направила в РФС подтверждение о заинтересованности сыграть товарищеский матч. 5 августа РФС и PFF провели рабочую встречу, на которой зафиксировали потенциальную дату матча – 11 октября в России – и условия его проведения.

    11 сентября РФС получил письмо от гостевой команды с необходимыми условиями размещения во время октябрьского сбора. РФС дал гарантии обеспечения всех запрашиваемых условий.

    Однако 17 сентября PFF уведомила РФС о невозможности сыграть матч в октябре. В качестве причины указывалось отсутствие согласования от правительства Пакистана, так как оно должно быть подано не позднее чем за четыре недели до даты поездки.

    РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но мы крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана.

    – Если вам все‑таки не удастся достичь договоренностей с Пакистаном?

    – Мы понимаем, что чем меньше остается времени до матча, тем меньше шансов, что он состоится. Но сборная России – это больше чем просто команда. Ее игроки пример и образец для подражания для тысяч детей и болельщиков.

    Поэтому вне зависимости от ситуации, когда у нас есть возможность, команда должна собираться и проводить мероприятия для болельщиков. Это мы и сделаем.

    – Пакистан утверждает, что хочет сыграть с Россией в ноябре.

    – Матч в ноябре с Пакистаном для нас невозможен в силу наличия договоренностей с другими сборными, которые имеются у нас с июля. Возможно, сыграем с ними позже, если это не произойдет в октябре и нам нужен будет соперник.

    – Может ли быть альтернативный соперник? Например, команда РПЛ.

    – Это возможно, если сборная ведет подготовку к конкретным играм, чтобы проверить игроков, отработать тренерские мысли. Но в текущей нашей конфигурации, совместно с тренерским штабом, мы приняли решение, что это нецелесообразно. Говорю о профессиональных клубах.

    – Это могут быть какие‑то мастер‑классы с детьми?

    – Например. Но сейчас мы ведем работу с федерацией футбола Пакистана, правительством Пакистана относительно их выезда. Если матча не будет, то будут активности в рамках сбора.

    Дедлайн по этому матчу, увы, истек уже 17 сентября и нас ошарашили, когда уже все было забронировано и организованно. У нас все готово для проведения, если мы в понедельник‑вторник будем понимать, что они не могут прилететь, то будем заменять уже,

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.10.2024 20:08
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    Комментарии (5)
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    Spartak_forv@
    1728151207
    Что за активности?Игра в зарницу?!)
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    NewLife
    1728151919
    Пригласите зюбу в качестве наставника по рукоделию))
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    ivany4
    1728155063
    РФС изображает активную деятельность, при это не видит, что давно покрылся плесенью и паутиной. Не мешайте командам играть в футбол!!!
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    Рыло свина
    1728155779
    лучше бы играли туры сейчас , а не в декабре! но это не про наших , команды нет сверху!
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    BRO_football
    1728158912
    Сами езжайте в Пакистан и играйте там!
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