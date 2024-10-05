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    • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 5 октября

    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 5 октября

    Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится 5 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Абена, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.

    Главный тренер: Деян Станкович

    «Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Мохеби, Сутормин, Глебов, Комаров, Саравия, Роналдо.

    Главный тренер: Валерий Карпин

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 17:51
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    Комментарии (10)
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    Цугундeр
    1728140397
    Мдассс.. Валере всё уже похер..
    Ответить
    timon2401
    1728140712
    Серб решил весь неликвид сразу выпустить((( а что с Бабичем??
    Ответить
    Интерес
    1728140874
    Четыре русских мушкетёра и молдаванин в составе "Спартака", против семи гвардейцев кардинала Валеры...Что нас ждёт???
    Ответить
    subbotaspartak
    1728140886
    Интересно посмотреть на Абену.
    Ответить
    Cleaner
    1728140915
    Вангую - ПОРЖЕМ!!!...)))
    Ответить
    Spartak_forv@
    1728142270
    Впереди как и с Локо Станкович решил повторить вариант Николсон-Угальде.Тогда на фланге правда был Бонгонда,сейчас Маркиньос
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    ivany4
    1728143526
    Неслышно возгласов про эксперименты?!))
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1728147384
    ИГРАЮТ БЕЛЫЕ СПАРТАКА.....СПАРТАК-ПРИЗРЕНИЕ РОССИИ....У.ОДЫ РОССИЙСКОЙ РФС
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