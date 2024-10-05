Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится 5 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Абена, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Мохеби, Сутормин, Глебов, Комаров, Саравия, Роналдо.

Главный тренер: Валерий Карпин

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