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    • Вратарь «Спартака» поставил неудовлетворительную оценку результатам команды

    Вратарь «Спартака» поставил неудовлетворительную оценку результатам команды

    Голкипер «Спартака» Александр Максименко оценил текущие результаты красно-белых в сезоне-2024//25.

    – Теперь давай поговорим об официальных матчах. Позади треть чемпионата. Как оценишь этот отрезок?

    – Были разные моменты, но общая оценка, считаю, неудовлетворительная. Уже не первый раз случилось так, что после серии удачных матчей на старте мы словно немного расслабляемся. Это касается и команды, и информационного фона: начинаются разговоры про наши шансы на титул.

    Конечно, у нас много новичков. Это не оправдание, просто факт. Нужно было время, чтобы притереться. Но теперь «конфетно-букетный» период завершен, надо набирать больше очков и сокращать отставание.

    – Ты говоришь о неудовлетворительной оценке, но поражений у «Спартака» не так много.

    – Проиграли в Оренбурге и «Локомотиву». Но было много ничьих, которыми мы не можем быть довольны. Например, с «Ахматом» потерять очки было очень обидно. Соперник почти не выходил со своей половины.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 16 очками после 10 туров.
    • В пути РПЛ Кубке России красно-белые досрочно заняли первое место в группе A с 12 очками после 5 игр.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    05.10.2024 17:44
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    Комментарии (2)
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    1728139810
    Опять "расслабились"..."Зенит" обычно говорит при неудачах : "Проиграли сами себе". И никто не скажет,что помешал соперник.
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    Литейный 4 (returned)
    1728146777
    Лузеры и так взяли незаслуженно высокое 6 место. Гыгыгы
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