Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Дзюба попросил прощения у Карпина на эзотерическом шоу

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поговорил о взаимоотношениях с главным тренером «Спартака» Валерием Карпиным на эзотерическом шоу «Натальная карта».

    – Уход из «Спартака» кармически тебе он не простил. Где-то произошел астрологический кармический надлом.

    – У него или у меня?

    – Началось все с обиды Валерия Карпина. То есть тебе нужно разрешить с ним кармические узлы.

    – Простите меня [Дзюба сказал это, улыбаясь и смотря в камеру]. Не обижайтесь [смеется].

    – Нет, вам надо прям встретиться. Он до сих пор втайне держит на тебя обиду.

    • Дзюба выступал под руководством Карпина в «Спартаке» в 2009–2013 годах с перерывами.
    • Футболист ни разу не играл за сборную России после того, как Карпин возглавил ее после Евро-2020 в 2021 году.

    Новости по теме
    Дзюба прокомментировал свой «удар скорпиона» в матче с «Пари НН» 1
    Дзюба поделился эмоциями после упущенной победы над «Пари НН» 2
    Дзюба нанес «удар скорпиона» в матче с «Пари НН» 8
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2024 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spartak_forv@
    1728132941
    Мы щас серьезно будем обсуждать цитаты Дзюбы из шоу «Натальная карта»? Что дальше,откровения Слуцкого из шоу «Плюшки»?!
    Ответить
    Бригадный
    1728137343
    А шоу то шикарное. В натуре. И Дзюба молодец. Вполне остроумным себя показал на шоу. Разговор про турецкий вояж Дзюбы и обычаи турецких аэропортов - вообще бомба! Наташка - то ли "прелесть какая дурочка". То ли исключительно профессиональна как шоу-вумен. Одно из двух.
    Ответить
    subbotaspartak
    1728141054
    К цыганам ещё сходи
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+