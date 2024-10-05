Дзюба попросил прощения у Карпина на эзотерическом шоу

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поговорил о взаимоотношениях с главным тренером «Спартака» Валерием Карпиным на эзотерическом шоу «Натальная карта».

– Уход из «Спартака» кармически тебе он не простил. Где-то произошел астрологический кармический надлом.

– У него или у меня?

– Началось все с обиды Валерия Карпина. То есть тебе нужно разрешить с ним кармические узлы.

– Простите меня [Дзюба сказал это, улыбаясь и смотря в камеру]. Не обижайтесь [смеется].

– Нет, вам надо прям встретиться. Он до сих пор втайне держит на тебя обиду.