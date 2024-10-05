Дзюба попросил прощения у Карпина на эзотерическом шоу

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поговорил о взаимоотношениях с главным тренером «Спартака» Валерием Карпиным на эзотерическом шоу «Натальная карта».
– Уход из «Спартака» кармически тебе он не простил. Где-то произошел астрологический кармический надлом.
– У него или у меня?
– Началось все с обиды Валерия Карпина. То есть тебе нужно разрешить с ним кармические узлы.
– Простите меня [Дзюба сказал это, улыбаясь и смотря в камеру]. Не обижайтесь [смеется].
– Нет, вам надо прям встретиться. Он до сих пор втайне держит на тебя обиду.
- Дзюба выступал под руководством Карпина в «Спартаке» в 2009–2013 годах с перерывами.
- Футболист ни разу не играл за сборную России после того, как Карпин возглавил ее после Евро-2020 в 2021 году.