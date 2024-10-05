Переговоры о матче России с Сирией находятся в финальной стадии

Футбольные федерации России и Сирии ведут переговоры о проведении товарищеского матча в ноябре. По данным Sport24, они находятся на финальной стадии. Обсуждается вариант проведения матча в Москве.

Сирия находится на 92-м месте в рейтинге ФИФА.

Ожидается, что октябрьский сбор национальной команды России будет отменен из-за отсутствия соперников. РФС пока не делал официального заявления об этом.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.