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    • Переговоры о матче России с Сирией находятся в финальной стадии

    Переговоры о матче России с Сирией находятся в финальной стадии

    Футбольные федерации России и Сирии ведут переговоры о проведении товарищеского матча в ноябре. По данным Sport24, они находятся на финальной стадии. Обсуждается вариант проведения матча в Москве.

    • Сирия находится на 92-м месте в рейтинге ФИФА.
    • Ожидается, что октябрьский сбор национальной команды России будет отменен из-за отсутствия соперников. РФС пока не делал официального заявления об этом.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    05.10.2024 15:32
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    Комментарии (5)
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    ВетеR
    1728132075
    это будет прорыв
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    MazaiNN
    1728132209
    Переговоры.. С ними ещё нужно договариваться?
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    ВетеR
    1728132262
    Когда же Эритрея согласится ???
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    Spartak_forv@
    1728132471
    Сирия в сотке рейтинга-уже хорошо)
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