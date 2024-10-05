Козлов назвал лучшего игрока в истории «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов в интервью клубной пресс-службе назвал лучшего игрока в истории команды.

– Самый крутой игрок в истории «Краснодара»? Федя Смолов, наверное. Когда он был лучшим бомбардиром несколько лет подряд. Было очевидно, что он был лучшим тогда.

– А ты следил за игрой Смолова или за его жизнью?

– Не, за его жизнью я следил после чемпионата мира чуть-чуть. А так – просто видел, что он забивает, что это классный футболист.