Дивеев рассказал о поведении Пьянича в ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о новичке команды полузащитнике Миралеме Пьяниче.
– Как в ЦСКА приняли Пьянича?
– Как только он приехал в команду, мы сразу его поддержали и помогли ему освоиться. Понятно, что это футболист с большим именем. Мы даже видели, когда он выходил и играл за «Ювентус» и другие европейские клубы. И какие делал передачи, какое показывал движение на поле. Наверное, любому со стороны видно, что это за игрок, что это футболист из Лиги чемпионов.
– Как он себя ведет в команде? Данил Круговой рассказал, что это первый футболист, который сразу же написал в командный чат.
– Да, я видел, что Круговой сказал. Пьянич действительно сразу же по приезде к нам написал в командный чат, пожелал нам удачи в игре против «Ахмата» (3:0), в которой сам еще не был в заявке. И он быстро нашел общий язык со всеми ребятами.
– По тренировкам какое сложилось впечатление: Пьянич уже полностью готов или сказывается отсутствие игровой практики в несколько месяцев?
– Об этом лучше спросить у тренеров. У меня с ним была пока только одна тренировка – предыгровая перед кубковым матчем с «Пари НН». В любом случае это футболист очень высокого уровня, с опытом игры в Лиге чемпионов и топовых европейских чемпионатах. Поэтому не сомневаюсь, что он нам поможет и усилит ЦСКА.
- 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента.
- Босниец дебютировал за московскую команду во вторник в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН» (2:0), выйдя на замену на 85-й минуте.