Дивеев рассказал о поведении Пьянича в ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о новичке команды полузащитнике Миралеме Пьяниче.

– Как в ЦСКА приняли Пьянича?

– Как только он приехал в команду, мы сразу его поддержали и помогли ему освоиться. Понятно, что это футболист с большим именем. Мы даже видели, когда он выходил и играл за «Ювентус» и другие европейские клубы. И какие делал передачи, какое показывал движение на поле. Наверное, любому со стороны видно, что это за игрок, что это футболист из Лиги чемпионов.

– Как он себя ведет в команде? Данил Круговой рассказал, что это первый футболист, который сразу же написал в командный чат.

– Да, я видел, что Круговой сказал. Пьянич действительно сразу же по приезде к нам написал в командный чат, пожелал нам удачи в игре против «Ахмата» (3:0), в которой сам еще не был в заявке. И он быстро нашел общий язык со всеми ребятами.

– По тренировкам какое сложилось впечатление: Пьянич уже полностью готов или сказывается отсутствие игровой практики в несколько месяцев?

– Об этом лучше спросить у тренеров. У меня с ним была пока только одна тренировка – предыгровая перед кубковым матчем с «Пари НН». В любом случае это футболист очень высокого уровня, с опытом игры в Лиге чемпионов и топовых европейских чемпионатах. Поэтому не сомневаюсь, что он нам поможет и усилит ЦСКА.