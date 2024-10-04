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    Дивеев рассказал о поведении Пьянича в ЦСКА

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о новичке команды полузащитнике Миралеме Пьяниче.

    – Как в ЦСКА приняли Пьянича?

    – Как только он приехал в команду, мы сразу его поддержали и помогли ему освоиться. Понятно, что это футболист с большим именем. Мы даже видели, когда он выходил и играл за «Ювентус» и другие европейские клубы. И какие делал передачи, какое показывал движение на поле. Наверное, любому со стороны видно, что это за игрок, что это футболист из Лиги чемпионов.

    – Как он себя ведет в команде? Данил Круговой рассказал, что это первый футболист, который сразу же написал в командный чат.

    – Да, я видел, что Круговой сказал. Пьянич действительно сразу же по приезде к нам написал в командный чат, пожелал нам удачи в игре против «Ахмата» (3:0), в которой сам еще не был в заявке. И он быстро нашел общий язык со всеми ребятами.

    – По тренировкам какое сложилось впечатление: Пьянич уже полностью готов или сказывается отсутствие игровой практики в несколько месяцев?

    – Об этом лучше спросить у тренеров. У меня с ним была пока только одна тренировка – предыгровая перед кубковым матчем с «Пари НН». В любом случае это футболист очень высокого уровня, с опытом игры в Лиге чемпионов и топовых европейских чемпионатах. Поэтому не сомневаюсь, что он нам поможет и усилит ЦСКА.

    • 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента.
    • Босниец дебютировал за московскую команду во вторник в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН» (2:0), выйдя на замену на 85-й минуте.

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    Источник: «Известия»

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