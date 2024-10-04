Аршавин оценил возможное назначение Слишковича в «Оренбург»

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал отставку с поста главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии и возможное назначение на это место Владимира Слишковича.

«Отставка Деограсии назревала. Не было такого одного матча, после которого приходила мысль, что «Оренбургу» нужен новый тренер. Деограсия же раньше был старшим тренером академии клуба, поэтому он может и вернуться на предыдущую должность.

Слишкович? Для меня он остается загадкой. У него приятная внешность, хорошо говорит, располагающая аура. Но в «Спартаке» на него ничего не давило, получится – хорошо, не получится – ничего страшного», – сказал Аршавин.