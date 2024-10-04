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    • Колосков объяснил, почему РФС не соглашается на матчи сборной России с клубом и командой Медиалиги

    Колосков объяснил, почему РФС не соглашается на матчи сборной России с клубом и командой Медиалиги

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на возможную отмена сбора национальной команды России в октябре.

    – Отмена октябрьского сбора – правильное решение, если не удастся найти соперника?

    – Конечно, это правильно. Какой смысл в этом сборе, если не с кем играть? Пусть игроки тренируются в своих клубах. У них есть программа. Так что абсолютно справедливое и правильное решение.

    – Почему РФС не соглашается на матч против команды РПЛ?

    – Какой смысл от этого матча? Из пальца высасывается проблема для всего нашего футбола. Футболистов вырывать из клубов, нарушать тренировочный процесс… Какой стимул у ребят из сборной команды играть против клубов РПЛ? Они в чемпионате играют друг против друга.

    Все эти выдумки никому не нужны. Есть матч, значит надо собираться. Если нет, то и нечего собираться. Это логичный ответ на все эти вопросы.

    – Вам было бы интересно увидеть матч сборной России со сборной Медиалиги?

    – Абсолютно нет. Во всем должен быть смысл. В чем он здесь? Это какие-то конкуренты для национальной сборной команды?

    – Привлечение внимания.

    – Внимание и так привлечено. Надо лучше играть, тогда появится внимание. Когда на матч «Химки»«Оренбург» приходят 300 зрителей… Тут хоть Медиалига или нет… Раздули тему этой Медиалиги. Где сейчас эта Медиалига?

    • По данным «Спорт-Экспресса», РФС не может найти соперников для сборной России на предстоящую международную паузу.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных матчей с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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