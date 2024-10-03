Команду Месси возьмут на клубный ЧМ: подробности

«Интер Майами» будет участником клубного чемпионата мира в следующем году.

Команда сыграет на КЧМ-2025 как представитель принимающей страны (США).

Накануне они выиграли регулярный чемпионат МЛС впервые в истории.

Американский «Интер» может принять участие в матче-открытии клубного чемпионата мира, который пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.