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    Команду Месси возьмут на клубный ЧМ: подробности

    «Интер Майами» будет участником клубного чемпионата мира в следующем году.

    Команда сыграет на КЧМ-2025 как представитель принимающей страны (США).

    Накануне они выиграли регулярный чемпионат МЛС впервые в истории.

    Американский «Интер» может принять участие в матче-открытии клубного чемпионата мира, который пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

    • Клубный ЧМ в 2025 году запланирован на 15 июня – 13 июля.
    • В нем впервые примут участие 32 команды.
    • За «Интер Майами» выступают Лионель Месси и еще несколько экс-футболистов «Барселоны».

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    Источник: Give Me Sport

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    03.10.2024 23:27
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