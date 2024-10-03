Команду Месси возьмут на клубный ЧМ: подробности

«Интер Майами» будет участником клубного чемпионата мира в следующем году.
Команда сыграет на КЧМ-2025 как представитель принимающей страны (США).
Накануне они выиграли регулярный чемпионат МЛС впервые в истории.
Американский «Интер» может принять участие в матче-открытии клубного чемпионата мира, который пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.
- Клубный ЧМ в 2025 году запланирован на 15 июня – 13 июля.
- В нем впервые примут участие 32 команды.
- За «Интер Майами» выступают Лионель Месси и еще несколько экс-футболистов «Барселоны».