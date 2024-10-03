Головин в 2023 году отказал немецкому клубу

Футбольный агент Паулу Барбоза подтвердил, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог оказаться в Бундеслиге.

Сообщалось, что зимой 2023 года дортмундская «Боруссия» предлагала за игрока 40 миллионов евро.

– По какой причине Головин так и не дорос до уровня топ-клубов?

– Думаю, что ему хорошо платят в «Монако» и он комфортно себя чувствует в этом клубе.

Также Головин ещe не получил то предложение, которое его может искусить. Если он хочет рискнуть и начать всe с нуля, то необходимо принимать решение.

– К нему есть интерес в Европе?

– Год назад было предложение из Германии, но Головин захотел остаться в «Монако».