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    Головин в 2023 году отказал немецкому клубу

    Футбольный агент Паулу Барбоза подтвердил, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог оказаться в Бундеслиге.

    Сообщалось, что зимой 2023 года дортмундская «Боруссия» предлагала за игрока 40 миллионов евро.

    – По какой причине Головин так и не дорос до уровня топ-клубов?

    – Думаю, что ему хорошо платят в «Монако» и он комфортно себя чувствует в этом клубе.

    Также Головин ещe не получил то предложение, которое его может искусить. Если он хочет рискнуть и начать всe с нуля, то необходимо принимать решение.

    – К нему есть интерес в Европе?

    – Год назад было предложение из Германии, но Головин захотел остаться в «Монако».

    • Головин в «Монако» с 2018 года.
    • Хавбек провел 209 матчей, забил 31 гол и сделал 39 ассистов.
    • Он собирается продлить контракт с монегасками до лета 2029-го.

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    Источник: Metaratings

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    03.10.2024 19:30
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    Комментарии (2)
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    GreyDM
    1727979387
    а чё ему рыпаться, там (в Монако) владельцы русские- деньгами точно не обидят
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    zigbert
    1728023943
    Правильное решение. Зачем куда то идти подвергая риску свою карьеру.
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