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    Семин назвал команду РПЛ, соответствующую уровню «Зенита»

    Юрий Семин считает, что в этом сезоне РПЛ у «Зенита» есть сопоставимый конкурент.

    «Краснодар» – претендент на титул. Матч с «Зенитом» четко показал, что они соответствуют уровню действующего чемпиона страны, а в отдельно взятой игре и превосходят.

    И в прошлом сезоне «Краснодар» был близок к трофею, но не сложилось», – сказал Семин.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 24 очками в 10 турах.
    • «Локомотив» идет вторым, уступая только по дополнительным показателям.
    • «Зенит» замыкает топ-3 чемпионата с 23 баллами.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.10.2024 19:19
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Питерский князь
    1727975063
    И в этом году не сложится!
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    TOMSON
    1727979664
    Букмекерам очень нужно, чтоб в этом сезоне Зенит чемпионство не оформил.
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    VPERDIV SPARTAK
    1727982373
    Краснодар каждый год начинает нормально ,а потом все похерить у умудряется! Победа в ничейной в принципе игре это не факт что Краснодар сильнее,так сложилось просто
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    ss21
    1727993403
    По составу все же Динамо.
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