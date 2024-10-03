Семин назвал команду РПЛ, соответствующую уровню «Зенита»

Юрий Семин считает, что в этом сезоне РПЛ у «Зенита» есть сопоставимый конкурент.
«Краснодар» – претендент на титул. Матч с «Зенитом» четко показал, что они соответствуют уровню действующего чемпиона страны, а в отдельно взятой игре и превосходят.
И в прошлом сезоне «Краснодар» был близок к трофею, но не сложилось», – сказал Семин.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 24 очками в 10 турах.
- «Локомотив» идет вторым, уступая только по дополнительным показателям.
- «Зенит» замыкает топ-3 чемпионата с 23 баллами.