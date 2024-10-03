Губерниев: «Дзюба – лидер рубрики «Помнят руки, помнят родимые»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.

– Артем Дзюба еще вернется в топ‑клуб?

– А он уже в топе, забивает и отдает в «Акроне». Еще Кержакова обгонит по голам в истории российского футбола, ему три штуки осталось.

Дзюба – лидер рубрики «Помнят руки, помнят родимые».