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    • Губерниев: «Дзюба – лидер рубрики «Помнят руки, помнят родимые»

    Губерниев: «Дзюба – лидер рубрики «Помнят руки, помнят родимые»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.

    Артем Дзюба еще вернется в топ‑клуб?

    – А он уже в топе, забивает и отдает в «Акроне». Еще Кержакова обгонит по голам в истории российского футбола, ему три штуки осталось.

    Дзюба – лидер рубрики «Помнят руки, помнят родимые».

    • 36-летний Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре, в его активе 1 гол и 3 ассиста в 4 матчах.
    • Всего он забил 230 мячей.
    • Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков отличился 233 раза.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2024 18:18
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    Комментарии (4)
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    Гор--google
    1727971335
    Дресня в башке,и это признаный,кем то,журналист.Время дебилов и неадекватов.Позорище журналистики России
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    Persona_non_Grata
    1727972018
    Губерниев: «Дзюба – лидер рубрики «Помнят руки, помнят родимые».... - думаешь может повторить ? ))...
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    subbotaspartak
    1727972529
    Он хоть за губу не берёт
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    Таврида
    1727973434
    Губерниев лидер рубрики "Помнят губы, помнят родимые", вне конкуренции.
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