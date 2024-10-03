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    • Канчельскис: «Госдума не заберет у меня британский паспорт!»

    Канчельскис: «Госдума не заберет у меня британский паспорт!»

    Андрей Канчельскис считает, что его не коснется возможный запрет для россиян иметь двойное гражданство.

    «Британский паспорт я сделал еще сто лет назад, поэтому возможный закон об отмене двойного гражданства на меня распространяться не будет.

    Это же юридический момент. Как только этот закон вступит в силу, так сразу нельзя будет получить второй паспорт, а те, кто делали документы до него, будут продолжать иметь все паспорта. Все же по закону.

    Эта Госдума может принять этот закон хоть завтра! Тогда никто не сможет получить второй паспорт. А то, что было до этого, их волновать не должно. Вопросов по этому поводу у меня нет.

    Госдума не заберет у меня британский паспорт! Я могу и третье гражданство сделать, ха-ха! Шучу!» – сказал Канчельскис.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (5)
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    ScarlettOgusania
    1727962127
    по месту рождения Канчела имеет говнистый характер с британским паспортом...
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    САДЫЧОК
    1727962218
    Наивный дурачёк! Всё хочет всех обмануть! Нет уж не получится здесь продавать свою честь и одноврЕменно быть с паспортом Британии! Продажный мерзкий тип! Всё начиналось у тебя с предательства Садырина, болельщиков и страны!
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    Интерес
    1727963263
    НЕ сомневались,что ты патриот Мелкобритании. Остальное зависит от того,что будет написано мелким шрифтом в конце документа.Возможно,придётся от российского гражданства отказаться и съехать нахрен из страны.
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    Гор--google
    1727963450
    В думе всё ещё надеятся,что ты свалишь с концами из России.Уж больно говна у тебя много в башке.Гнилой ты дядя, Говнельскис.
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